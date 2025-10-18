október 18., szombat

Lukács névnap

2 órája

A tényőiek újraélesztést gyakoroltak – Minden perc számít, ha baj történik

Címkék#Schlett Péter#csecsemő#életmentés#kisgyerek

Ha baj van, minden másodpercen életek múlhatnak, nem várhatjuk karba tett kézzel a mentő érkezését. Tényőn éppen ezért közel három tucat helyi lakos gyűlt össze, hogy elsajátítsa az életmentés alapjait.

Pardavi Mariann

Lelkes, életmentésben jártas okleveles ápoló és három úgynevezett demonstrációs bábu várta a tényői Szent István Kultúrházba érkezőket szerdán. Idősek és fiatalok, férfiak és nők egy célért érkeztek a közösségi házba: hogy megtanulják, baj esetén mként tudnak helyesen eljárni. A Győri Járási Egészségfejlesztési Iroda szervezésében újraélesztési ismereteket oktattak elméleti és gyakorlati elemekkel.
Schlett Péter okleveles ápoló, a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház Sürgősségi Osztályának vezető ápolója azért hozott magával három bábut, hogy azokon bemutathassa, mi a teendő egy felnőtt, egy kisgyermek és egy csecsemő újraélesztésekor. Alapjaiban nem tér el nagymértékben a különböző korú és testméretű emberek újraélesztése, de bizonyos adottságokra figyelni kell.

életmentés tényő schlett péter székely rita
Schlett Péter tanította meg az életmentés alapjait a tényőieknek.
Fotó: Molcsányi Máté

A gyors cselekvés életet menthet 

– emelte ki több alkalommal Schlett Péter, aki előadásába bevonta a megjelenteket. Bemutatója során folyamatosan kérdezte tőlük, mit gondolnak: mi a következő helyes lépés, hogyan tovább a folyamat során.

Kattintson a videóra, hogy megnézze a tényői életmentő tanfolyam leglényegesebb pillanatait!

A rendezvényen nemcsak ültek, figyeltek és kérdeztek a résztvevők, hanem Schlett Péter bemutatója után ki is próbálhatták, mi a teendő éles helyzetben. Helyi édesanyák csecsemő- és kisgyermekbábun gyakoroltak a legtöbbet, de a felnőttet demonstráló torzón is akadtak vállalkozó kedvűek. Egy hatéves kislány a kisgyermekbábut választotta, és az előadáson elhangzottakat hibátlanul mutatta be, amit a megjelentek kitörő tapssal fogadtak.

A gyerekek nagyon fogékonyak, akár már négyéves kortól megtanítható nekik az életmentés folyamata 

– tette hozzá Schlett Péter.

Kattintson a képre és lapozza végig, hogyan tanulták meg az életmentés alapjait a tényőiek!

Életmentést oktattak Tényőn

Fotók: Molcsányi Máté

A rendezvényen részt vett Tényő polgármestere, Székely Rita is, hogy ő is elsajátítsa az életmentés alapjait.

Nagyon fontosnak tartom polgármesterként, hogy a lakosság számára helyben széles körű, színvonalas programokat biztosítsunk. A Győri Járási Egészségfejlesztési Iroda keresett meg bennünket, és nagyon örültem, hogy felajánlották számunkra az előadás lehetőségét. Úgy gondolom, hogy az elhangzott információk és a gyakorlati bemutató nagyon hasznosak voltak a jelenlévők számára – számomra is. Az eseményen részt vettek az óvoda és az iskola pedagógusai, munkatársai is, amit az intézményeinkbe járó gyermekek biztonsága érdekében különösen fontosnak tartok 

– tudtuk meg Székely Rita polgármestertől.

 

kisalfold.hu videó

A dosszié további cikkei
