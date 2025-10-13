október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

13°
+20
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Leszorította az útról

1 órája

Életeket veszélyeztetett, majd menekült az M1-esen Mosonmagyaróvárnál a pofátlan sofőr - videó

Címkék#m1#menekülés#életveszély

Nem mindennapi felvételre bukkantunk az M1-esről, Mosonmagyaróvár felé.

Kisalföld.hu

Vasárnap az M1-esen, Mosonmagyaróvár felé tartva egy olyan felvételt készített a bpiautosok.hu egyik olvasója amit maga is alig akart elhinni.

Forrás: bpiautosok.hu

A videó indítása előtt már a fehér furgonos 130-as (vagy még nagyobb) tempónál is fél méteres követéssel kezdte az „ismerkedést” mögöttem, ezután viszont egy másik – a felvételen látható – autóssal is „összeveszett”, mert egymásra húzták – talán véletlenül – a kormányt, majd az ablakot lehúzva üvöltöztek egymással.

Na ekkor éreztem, hogy itt még lehetnek meglepetések, és elindítottam a felvételt.” – írta meg a felvétel készítője.

A felvételen látható, hogy a fehér furgon sofőrje szándékosan leszorítja a belső sáv melletti szalagkorlát felé a fekete autóst. Nagy valószínűséggel kárt is okozott, de ezt a videó alapján nehéz eldönteni.

„Az eset után a másik autós félrehúzódott megnézni a kárt, de az osztrák rendszámos furgonos nem volt hajlandó megállni, hanem teljes gázzal a határ felé haladt tovább, többször és folyamatosan meghaladva a megengedett sebességhatárt ‘menekült’.

Menet közben felhívtam a 112-t, ahol elmondtam részletesen az esetet + a rendszámot és az autó leírását, és kértem rendőri intézkedést. Átkapcsoltak a rendőrségre, ahol újból elmondtam mindent, és megnyugtattak, hogy odaszólnak a határátkelőhöz az osztrák kollégáknak (kb. 8-10 km-re voltunk ekkor a határtól.)

A határon a rendőrnek dudálva-villogtatva, vész-villogózva jeleztem, hogy gond van. Meg is álltam a kapuban, hogy ne tudjon mögülem az „úr” elmenni. Az ott szolgálatot teljesítő rendőrnek megmutattam a videót, felvázoltam röviden, hogy mi történt, majd szembesítettem az „urat” a tettével, és elmondtam neki angolul (jobb híján, mivel a németem sekélyes), hogy veszélyeztetett több embert (engem, ill. a másik autóban ülőket is).

A rendőr elvette az iratait és félreállította, viszont nekem tovább kellett jönnöm. Belátom, ez hiba volt, mert a videót így nem tudtam átadni a rendőrségnek.

Valójában úgy gondolom, amúgy is a magyar rendőrségnek kell ebben az esetben intézkednie, így hozzájuk kellene valahogy eljusson a videó. Viszont azt nagyon nem szeretném, hogy ha a másik autós (sértett) jelentkezne, viszont bizonyíték híján elhajtanák.

Összegezve: Egy őrült volt a sofőr, ahogyan vezetett. Mindenkit centikre tolt maga előtt. Ezt akár már meg is szokhattuk volna, de ebből most tényleg majdnem óriási baleset lett!” - írta a videó készítője, melyet a bpiautosok.hu tett közzé.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu