Élet kell Győr Belvárosába!

Győr városvezetése érzékeli és látja azt a hanyatló folyamatot, amely a belvárosban elindult. Éppen ezért Belvárosi fórum néven programsorozatot indítottunk útjára, hogy a belvárosban élőkkel, a vállalkozókkal és a kulturális intézmények képviselőivel közösen fogalmazzuk meg a város szívének jövőképét. A fórum sorozatra meghívtuk a Belváros önkormányzati képviselőit is: Antal Imrét valamint Fekete Dávidot.

A fórumok célja, hogy a nehézségek ellenére a kihívásokat felvállalva bizakodó és inspiráló szellemben, az összefogás erejével térképezzük fel a lehetőségeket, és a jelenlegi elhaló üzletsorok és kiürült terek helyén megteremtsük az újra pezsgő és színes belvárosi élet feltételeit.

A fórum első állomása október 21-én a Városháza Dísztermében volt. Az érdeklődők négy előadótól hallhattak gondolatokat, víziókat arról, milyen irányok létezhetnek, érvényesek építészeti, gazdasági és szociológiai szemszögből a belváros megújítása kapcsán.

A fórum üzenete egyértelmű: a belváros a mi közös otthonunk és életterünk, ezért a jövőjét is csak közösen tudjuk alakítani. A Belváros nem egyetlen funkciót ellátó városrész, hanem egyszerre lakóhely, közlekedési csomópont, vállalkozói környezet, oktatási központ, turisztikai célpont és kulturális negyed sűrű koncentrációja.

Ez a sokszínűség gazdagítja a várost, de ezzel együtt ütköztet sokféle érdeket és igényt.

A fórum lehetőséget teremt arra, hogy párbeszéd induljon az érintettek között, és megtaláljuk azokat a közös pontokat, amelyek mentén egy élő és élhető Belvárosért dolgozhatunk. A múlt értékeire építve, de a jövőbe tekintve, ösztönző közösségi tér kialakítása a cél.

A Belvárosi fórum során további két alkalommal hallgatjuk meg az érintetteket.

November 6-án 16.00-18.00 óra között a Városháza Zechmeister termébe várjuk a Belvárosban élőket, hogy elmondhassák, mit szeretnének változtatni, szerintük mit érdemes megtartani és mi az, amin javítani kell a mindennapokban, hogy a Belváros ne csak vonzó, de élhető is maradjon.

November 7-én 8.30-10.30 óra között szintén a Városháza Zechmeister termébe a vállalkozókat várjuk, hogy meghallgassuk, szerintük mit kell tenni azért, hogy a vállalkozásoknak ismét vonzó legyen a Belváros.