Egyre több a rolleres baleset, a soproni főorvossal beszélgettünk - podcast

Az elektromos rollerek elterjedésével párhuzamosan a balesetek száma is folyamatosan emelkedik. Dr. Bodó Kadosa elmondta, hogy ma már szinte naponta látnak rollerbaleseteket a sürgősségin, leggyakrabban fiatalokat érintve.

Szinte naponta látnak elektromos rollerekkel történő baleseteket a sürgősségin - mondta dr. Bodó Kadosa, főorvos Fotó: Varga Henrietta

Elektromos rollerek, felelősségel

A balesetek többsége egyszerű elesésből indul, de súlyos következményekkel járhat, gyakoriak a csukló-, kulcscsont- és arcsérülések, sőt koponyasérülések is. A főorvos kiemelte: a 25–30 kilométer/órás sebességnél bekövetkező esés komoly erőhatásokkal jár, és védőfelszerelés nélkül akár életveszélyes is lehet. Különösen veszélyes, ha ketten utaznak egy rolleren, mivel az eszköz könnyen elveszti az egyensúlyát.

A szabályozás hiányosságai és a felügyelet gyengesége tovább növelik a kockázatot. Gyakori, hogy a rolleresek zenét hallgatnak közlekedés közben, vagy alkohol, illetve drog hatása alatt vezetik a járművet. Egyes statisztikák szerint minden tizedik baleset ilyen esetben történik.