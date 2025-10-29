1 órája
Egyre több a rolleres baleset, a soproni főorvossal beszélgettünk - podcast
Az elmúlt években az elektromos rollerek látványa mindennapossá vált a városokban. Gyors, praktikus és környezetbarát járművekként sokan használják őket a mindennapi közlekedésben. Podcastunkban Dr. Bodó Kadosa, a Soproni Gyógyközpont Traumatológiai Osztályának főorvosa beszélt a leggyakoribb sérülésekről.
Az elektromos rollerek elterjedésével párhuzamosan a balesetek száma is folyamatosan emelkedik. Dr. Bodó Kadosa elmondta, hogy ma már szinte naponta látnak rollerbaleseteket a sürgősségin, leggyakrabban fiatalokat érintve.
Elektromos rollerek, felelősségel
A balesetek többsége egyszerű elesésből indul, de súlyos következményekkel járhat, gyakoriak a csukló-, kulcscsont- és arcsérülések, sőt koponyasérülések is. A főorvos kiemelte: a 25–30 kilométer/órás sebességnél bekövetkező esés komoly erőhatásokkal jár, és védőfelszerelés nélkül akár életveszélyes is lehet. Különösen veszélyes, ha ketten utaznak egy rolleren, mivel az eszköz könnyen elveszti az egyensúlyát.
Hallgassa meg podcastunk:
A szabályozás hiányosságai és a felügyelet gyengesége tovább növelik a kockázatot. Gyakori, hogy a rolleresek zenét hallgatnak közlekedés közben, vagy alkohol, illetve drog hatása alatt vezetik a járművet. Egyes statisztikák szerint minden tizedik baleset ilyen esetben történik.
Fiatal fiú szenvedett rolleres balesetet Máriakálnokon
Dr. Bodó Kadosa hangsúlyozta: az elektromos roller nem játékszer, hanem jármű, amely komoly felelősséget igényel. A szülők szerepe kiemelten fontos, hiszen nekik kell tudniuk, mikor engedik gyermekeiket rollerezni, ugyanakkor példát is kell mutatniuk a biztonságos közlekedésben.
Áldás vagy átok a szabadság két keréken? Sok a rolleres baleset
A balesetek megelőzése érdekében elengedhetetlen a védőfelszerelés viselése, a fülhallgató mellőzése, valamint az alkohol- és drogfogyasztás utáni rollerezés szigorú tiltása. A főorvos szerint az elektromos roller a városi közlekedés jövőjének része lehet, de csak akkor, ha a felhasználók megértik.
kisalfold.hu podcast
