október 29., szerda

Nárcisz névnap

15°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
kisalfold.hu podcast

50 perce

Egyre több a rolleres baleset, a soproni főorvossal beszélgettünk - podcast

Címkék#kisalfold.hu podcast#elektromos rollerezés#baleset#Soproni Gyógyközpont

Az elmúlt években az elektromos rollerek látványa mindennapossá vált a városokban. Gyors, praktikus és környezetbarát járművekként sokan használják őket a mindennapi közlekedésben. Podcastunkban Dr. Bodó Kadosa, a Soproni Gyógyközpont Traumatológiai Osztályának főorvosa beszélt a leggyakoribb sérülésekről.

Varga Henrietta

Az elektromos rollerek elterjedésével párhuzamosan a balesetek száma is folyamatosan emelkedik. Dr. Bodó Kadosa elmondta, hogy ma már szinte naponta látnak rollerbaleseteket a sürgősségin, leggyakrabban fiatalokat érintve.

elektromos rollerek
Szinte naponta látnak elektromos rollerekkel történő baleseteket a sürgősségin - mondta dr. Bodó Kadosa, főorvos Fotó: Varga Henrietta

Elektromos rollerek, felelősségel

A balesetek többsége egyszerű elesésből indul, de súlyos következményekkel járhat, gyakoriak a csukló-, kulcscsont- és arcsérülések, sőt koponyasérülések is. A főorvos kiemelte: a 25–30 kilométer/órás sebességnél bekövetkező esés komoly erőhatásokkal jár, és védőfelszerelés nélkül akár életveszélyes is lehet. Különösen veszélyes, ha ketten utaznak egy rolleren, mivel az eszköz könnyen elveszti az egyensúlyát.

Hallgassa meg podcastunk:

A szabályozás hiányosságai és a felügyelet gyengesége tovább növelik a kockázatot. Gyakori, hogy a rolleresek zenét hallgatnak közlekedés közben, vagy alkohol, illetve drog hatása alatt vezetik a járművet. Egyes statisztikák szerint minden tizedik baleset ilyen esetben történik.

Dr. Bodó Kadosa hangsúlyozta: az elektromos roller nem játékszer, hanem jármű, amely komoly felelősséget igényel. A szülők szerepe kiemelten fontos, hiszen nekik kell tudniuk, mikor engedik gyermekeiket rollerezni, ugyanakkor példát is kell mutatniuk a biztonságos közlekedésben.

A balesetek megelőzése érdekében elengedhetetlen a védőfelszerelés viselése, a fülhallgató mellőzése, valamint az alkohol- és drogfogyasztás utáni rollerezés szigorú tiltása. A főorvos szerint az elektromos roller a városi közlekedés jövőjének része lehet, de csak akkor, ha a felhasználók megértik.

 

kisalfold.hu podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu