Megtakarítás

2 órája

Elektromos kisbusszal gazdagodott Hegyeshalom, fotón mutatjuk a járgányt

Címkék#Török Zoltán#Hegyeshalmi SC 1931#kisbusszal hegyeshalmi#kisbusz#jármű#sportegyesület#elnök#TAO

Harmadik kisbusszal bővült a hegyeshalmi sportegyesület eszközparkja: a mintegy húsz millió forintos, a Tokasz Group által befizetett TAO támogatásából történt beszerzés egy elektromos jármű. Napelem is segíti az elektromos kisbusz fenntartását.

Mészely Réka

Nagy az öröm a hegyeshalmi sportegyesületnél. Egy új, elektromos kisbusz a helyi kötődésű Tokasz Groupnak köszönhető. 

Elektromos kisbusz segíti a hegyeshalmi sportegyesület működését
Elektromos kisbusz segíti a hegyeshalmi sportegyesület működését
Fotó: Mészely Réka

Az elektromos kisbusz naponta fut majd

Mi is ott voltunk a kisbusz átadóján, a jármű kulcsát Török Zoltán, a Hegyeshalmi SC 1931 elnöke vette át Molnár Tamástól, a Tokasz Group tulajdonosától. 

– Nagyon szépen köszönjük a Győr-Moson-Sopron vármegyei labdarúgó szövetség támogatását, hogy a TAO-ból beszerezhettünk egy újabb kisbuszt. Ehhez a Tokasz Group által befizetett mintegy húsz millió forintos társasági adó nyújtott lehetőséget. Hét éve egyébként már szintén a TAO felhasználásával vásároltunk egy kisbuszt, illetve a Magyar Falu Program keretében szereztük be a harmadikat – emelte ki Török Zoltán.

A sportegyesület százötven gyermek és felnőtt mozgását biztosítja, nyolc korosztályban. Az elnök szerint a kisbuszokat napi szinten használják: tavaly például kétmillió forintot fordítottak üzemanyagra.

– Az új járművel úgy számoltuk, akár évi ötszázezer forintot is meg tudunk takarítani. Tavaly ugyanis napelemeket helyeztünk el az épületünkön, mely a fűtés mellett a jármű töltésére is elég energiát tud biztosítani. A napelemek azért is nagyon hasznosak, mert villanykazánnal fűtünk, ami az energiaválság idején akár havi négyszázezer forint áramszámlát is eredményezett. Most igyekszünk elsősorban majd az elektromos kisbusszal közlekedni, mely 300 kilométert tud menni egy töltéssel. Mi egyébként elsősorban a vármegyén belül járunk, elég lesz három-négy naponta tölteni – fejtette ki az elnök. 

– Mindig is figyelmet fordítottunk a helyi közösség támogatására, legyen szó akár az óvodáról, iskoláról, polgárőrségről vagy a Vöröskeresztről – fogalmazott Molnár Tamás, a Tokasz Group tulajdonosa. 

Szőke László hegyeshalmi polgármester is örömét fejezte ki, ő még a környezetvédelmi szempontokat is hangsúlyozta. 

 

