Egymilliárdból újultak meg iskolák Sopron környékén - videó

"Új, döbbenetes videó szivárgott ki a Tisza-alelnökétől, veszélybe kerülhetnek a kórházak és a kisebb iskolák. Nézze meg ön is a videót" - mondja Barcza Attila képviselő. Majd hozzátette, "a mi politikánk az, hogy az iskolákat, ahol lehet, mindenhol felújítjuk. Így történt ez Harkán és Ágfalván. Minkét helyen egymilliárd forintot költöttünk az iskolák teljes felújítására, sportcsarnok építésre."

Videó