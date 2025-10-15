1 órája
Ezeken a területeken kell fejlődniük az egyetemeknek a hallgatók szerint
Szabadon kérdezhették a győri Széchenyi István Egyetem hallgatói a kulturális és innovációs minisztert. A beszélgetés fő témája a felsőoktatás jelene és jövője volt.
A Kérdezd Minisztert fórum keretében látogatott Győrbe Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter. A beszélgetés fő témája az egyetemi fejlesztések volt, a hallgatok kérdezhettek és meglátásokat tehettek azzal kapcsolatban, hogy hol kellene fejlődnie a felsőoktatásnak.
Tízszer annyi publikáció
Itt vagyunk a győri Széchenyi István Egyetem Science parkjában – a korábbi kockában - ami mutatja azt, hogy a győri egyetem is a megújult egyetemek ligájában játszik. És jól játszik hiszen a világ egyetemeinek legjobb 5%-ban van – mondta el Hankó Balázs. – Az elmúlt években sokat lépett elő a különböző ranglistákon. A magyar egyetemek versenyképesek és autonómok a fiatalok pedig egyre jobb és jobb diplomát kapnak. Például ha Győrt nézzük a tudományos publikációs nemzetközi teljesítmény tízszereződött. Most már 280 publikáció készül évente.
Topp 100-ba kerülés
–Elmúlt években megújult a győri campus, több 10 milliárd fejlesztés érkezett ide.De mi még jobbat szeretnének épp ezért indult el az Egyetemek 2030 program.
Azt szeretnénk, a magyar egyetemek, oktatók és diákok megérdemelt helyükre kerüljenek. Tehát legyen a világ 100 legjobb egyeteme közt magyar egyetem, és legyenek Európa 100 legjobb egyeteme közt magyar egyetemek.
–Mindezen célok mögött fontos, hogy az egyetemisták, hogyan érzik magukat, mit kell tennünk hogy még sikeresebbek legyenek. Ezért indult el Kérdezd a Minisztert fórum, ami a Semmelweis és a Miskolci egyetem után most Győrbe érkezett.
A felsőoktatás jelene és jövőjeFotók: Csapó Balázs
Egyetemi fejlesztések
A miniszter a fórum után arról is beszélt, hogy a hallgatók meglátásai alapján mely területeknek kell nagyobb figyelmet szentelni.
–Más félórás inspiráló beszélgetés volt. Külön rögzítettem is, hogy milyen területeken szükséges előrelépés az egyetemeken az egyetemisták érdekében.
Területek, ahol fejlődni kell:
- ösztöndíjak
- kollégium fejlesztés
- gyakorlatorientált oktatás
- több ipar által kezdeményezett szakdolgozat
- megfelelés a munkaerő piac irányába
- mesterséges intelligencia oktatásba és tudományba való bevonása
Ma olyan a felsőoktatás, hogy minden második forint az teljesítmény alapon érkezik, Győrbe is. Az intézmény 8 milliárdos finanszírozása így 26 milliárdra emelkedett. De fontos az, hogy az oktatók felkészültségét, gyakorlatorientáltságát és naprakészségét is megjelenítsük ebben, ezen jelenleg is dolgozunk.