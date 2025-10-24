október 24., péntek

Beruházás, innováció

46 perce

Újabb egészségügyi mérföldkő Győr-Moson-Sopronban – Fertőszéplakon is megvalósult a fejlesztés

A közelmúltban egy új, korszerű Egészségház nyitotta meg kapuit Fertőszéplakon, amely nemcsak a helyi lakosság alap- és szakellátását biztosítja, hanem a megelőzés, az egészséges életmód és a közösségi egészségfejlesztés központjává is válik. Az ünnepélyes átadón Takács Péter, egészségügyért felelős államtitkár is részt vett, aki a megye egészségügyi fejlesztéseiről és jövőbeli terveiről is beszélt.

Varga Henrietta
  • Egészségház épült Fertőszéplakon
  • Az intézmény a megyei és országos egészségügyi hálózat részeként illeszkedik a kapuvári ügyeleti ellátóhely rendszeréhez
  • A Belügyminisztérium célja, hogy a következő években folytassa a megye egészségügyi infrastruktúrájának modernizálását.

A több mint 400 négyzetméteres, modern kialakítású épületben a helyiek minden fontos egészségügyi alapellátási szolgáltatást egy helyen vehetnek igénybe. Az Egészségházban háziorvosi és gyermekorvosi rendelés, védőnői szolgálat és gyógyszertár is működik. 

egészségügyi
Egészségügyi központ épült Fertőszéplakon Fotó: Rombai Peter  \    RepeszTech

Egészségügyi fejlesztések

A létesítmény ugyanakkor nemcsak a gyógyításra, hanem a megelőzésre és az egészségtudatosság erősítésére is hangsúlyt helyez. A várandós-torna, a szülőszerepre felkészítő csoportok, valamint a kisgyermekeknek szóló egészségfejlesztő foglalkozások mind ezt a célt szolgálják. Az új központ megvalósítására a település egy közel 250 millió forintos európai uniós, vissza nem térítendő forrást nyert el. A projekt a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzatának területfejlesztési keretéből valósulhatott meg, a vármegyei közgyűlés támogató döntésével.

Az egészségügyi fejlesztési stratégiába illeszkedő egészségház átadóján Takács Péter mellett Kóbor Attila, polgármester és Barcza Attila országgyűlési képviselő is részt vett.  Fotó: Rombai Peter 

- A fertőszéplaki Egészségház új szintre emeli a helyi ellátás színvonalát. A korszerű infrastruktúra nemcsak a betegellátás minőségét javítja, hanem a szakemberek munkakörülményeit is. Az orvosi és védőnői praxisok korszerű eszközökkel, digitális nyilvántartó rendszerekkel és kényelmes betegfogadó terekkel működnek - mondta az államtitkár.

- A szakember-ellátás biztosítása az egyik legfontosabb szempont volt a tervezés során. Az intézmény a megyei és országos egészségügyi hálózat részeként illeszkedik a kapuvári ügyeleti ellátóhely rendszeréhez, amelyet az Országos Mentőszolgálat működtet. Ennek köszönhetően Fertőszéplakról ügyeleti időben is biztosított a felnőtt- és gyermekbetegek ellátása - tette hozzá.

A fertőszéplaki beruházás illeszkedik a Győr-Moson-Sopron vármegye egészségügyi fejlesztési stratégiájába, amely a lakosság közeli, elérhető és minőségi ellátás megteremtését tűzte ki célul. 

Takács Péter államtitkár kiemelte: a megye egészségügyi infrastruktúrája az elmúlt években látványosan fejlődött, és a következő időszakban további, nagyszabású beruházások várhatók.

- A Széchenyi István Egyetem és a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház együttműködésében már most is számos innovatív egészségtechnológiai fejlesztés zajlik. Ilyen például a szemmozgást detektáló diagnosztikai eszköz, a telerehabilitációs szoftverek, a műtéti közvetítő platformok, valamint a 3D és virtuális valóság alapú orvosi alkalmazások bevezetése. Ezek a fejlesztések nemcsak a megyei egészségügyi ellátás színvonalát emelik, hanem országos szinten is iránymutatók lehetnek - nyilatkozta.

Az Egészségház működésének eredményességét a tervek szerint több szempont alapján értékelik majd. A lakossági elégedettség, a várakozási idők csökkenése, a krónikus betegek gondozásának hatékonysága, valamint az ellátás hozzáférhetősége mind fontos mutatók lesznek. Az első összegző jelentést várhatóan egy éven belül készítik el, amely a további fejlesztések alapját is képezheti.

A Belügyminisztérium célja, hogy a következő években folytassa a megye egészségügyi infrastruktúrájának modernizálását. A tervek között szerepel a digitalizáció és a telemedicina kiterjesztése, valamint a járóbeteg-ellátás további fejlesztése több településen is. Emellett a 2030-ig tartó ágazati beruházási program részeként 8,7 milliárd forintos energetikai korszerűsítés valósulhat meg, amely a megye több kórházát érinti majd.

 

