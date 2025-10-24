Újabb egészségügyi mérföldkő Győr-Moson-Sopronban – Fertőszéplakon is megvalósult a fejlesztés

Egészségház épült Fertőszéplakon

Az intézmény a megyei és országos egészségügyi hálózat részeként illeszkedik a kapuvári ügyeleti ellátóhely rendszeréhez

A Belügyminisztérium célja, hogy a következő években folytassa a megye egészségügyi infrastruktúrájának modernizálását.

A több mint 400 négyzetméteres, modern kialakítású épületben a helyiek minden fontos egészségügyi alapellátási szolgáltatást egy helyen vehetnek igénybe. Az Egészségházban háziorvosi és gyermekorvosi rendelés, védőnői szolgálat és gyógyszertár is működik.

Egészségügyi központ épült Fertőszéplakon Fotó: Rombai Peter \ RepeszTech

Egészségügyi fejlesztések

A létesítmény ugyanakkor nemcsak a gyógyításra, hanem a megelőzésre és az egészségtudatosság erősítésére is hangsúlyt helyez. A várandós-torna, a szülőszerepre felkészítő csoportok, valamint a kisgyermekeknek szóló egészségfejlesztő foglalkozások mind ezt a célt szolgálják. Az új központ megvalósítására a település egy közel 250 millió forintos európai uniós, vissza nem térítendő forrást nyert el. A projekt a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzatának területfejlesztési keretéből valósulhatott meg, a vármegyei közgyűlés támogató döntésével.

Az egészségügyi fejlesztési stratégiába illeszkedő egészségház átadóján Takács Péter mellett Kóbor Attila, polgármester és Barcza Attila országgyűlési képviselő is részt vett. Fotó: Rombai Peter

- A fertőszéplaki Egészségház új szintre emeli a helyi ellátás színvonalát. A korszerű infrastruktúra nemcsak a betegellátás minőségét javítja, hanem a szakemberek munkakörülményeit is. Az orvosi és védőnői praxisok korszerű eszközökkel, digitális nyilvántartó rendszerekkel és kényelmes betegfogadó terekkel működnek - mondta az államtitkár.

- A szakember-ellátás biztosítása az egyik legfontosabb szempont volt a tervezés során. Az intézmény a megyei és országos egészségügyi hálózat részeként illeszkedik a kapuvári ügyeleti ellátóhely rendszeréhez, amelyet az Országos Mentőszolgálat működtet. Ennek köszönhetően Fertőszéplakról ügyeleti időben is biztosított a felnőtt- és gyermekbetegek ellátása - tette hozzá.

A fertőszéplaki beruházás illeszkedik a Győr-Moson-Sopron vármegye egészségügyi fejlesztési stratégiájába, amely a lakosság közeli, elérhető és minőségi ellátás megteremtését tűzte ki célul.