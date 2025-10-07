Átadták a korszerű egészségközpontot Fertőszéplakon

A több mint 400 négyzetméteres épület a kormány közel 300 millió forintos támogatásával valósult meg. A beruházás 2024 tavaszán kezdődött el, és mostanra egy modern, minden igényt kielégítő egészségügyi központként nyitotta meg kapuit.

Átadták az új egészségházat Fertőszéplakon.

Fotó: Rombai Péter \ RepeszTech

Egészségház Fertőszéplakon

Az intézmény ötvözi a tradíciót a XXI. századi innovációval, magán viseli a Fertő-táj építészeti jegyeit, gépészetét tekintve pedig a legmodernebb és leginkább energiatakarékos eszközöket alkalmazza.

A megnyitón Kóbor Attila, Fertőszéplak polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédében hangsúlyozta, hogy az új épület nem csupán egy beruházás eredménye, hanem a közösség összefogásának és hitének szimbóluma:

Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy ma itt, Fertőszéplakon, közösen avathatjuk fel új Egészségházunkat. Ez az épület nem csupán téglákból és falakból áll, hanem közösségünk összefogásának, kitartásának és jövőbe vetett hitének jelképe.

A polgármester köszönetet mondott azért a támogatásért, amely lehetővé tette a beruházás megvalósítását. Hangsúlyozta: a vidéki települések életminősége és biztonsága nagymértékben függ attól, mennyire korszerűek az egészségügyi ellátás feltételei.

Ezentúl az új intézmény ad otthont az orvosi és gyermekorvosi rendelőknek, a védőnői szolgálatnak, a gyógyszertárnak, valamint helyet biztosít megelőző és egészségfejlesztő programoknak is. A beruházás nemcsak Fertőszéplak lakóit szolgálja, hanem a térség több településének – Sarród, Nyárliget és Fertőújlak – felnőtt lakosságát, valamint Hegykő, Fertőhomok és Hidegség gyermekeit is ellátja. Emellett az egészségház az iskolaorvosi ellátás helyszíne is, amely közel 180 diák egészségéről gondoskodik.

Fotó: Rombai Péter \ RepeszTech

Kóbor Attila kiemelte, hogy az új Egészségház a település fejlesztési stratégiájának egyik fontos mérföldköve. Fertőszéplak évek óta nagy hangsúlyt fektet az egészséges életmód népszerűsítésére, a helyes táplálkozásra, a sportra és a megelőzés fontosságára, az új intézmény pedig mindehhez méltó, korszerű hátteret biztosít.

Bízom benne, hogy az új intézmény hosszú évtizedeken keresztül szolgálja majd Fertőszéplak és a környező települések lakóit. Ez az egészségház nemcsak épület, hanem a biztonság, a gondoskodás és a közösség erejének szimbóluma is

– fogalmazott a polgármester.