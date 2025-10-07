1 órája
Átadták a korszerű egészségközpontot Fertőszéplakon
Ünnepélyes keretek között adták át Fertőszéplakon az új Egészségházat, amely a település és a környék lakóinak egészségét, biztonságát és jövőjét szolgálja.
A több mint 400 négyzetméteres épület a kormány közel 300 millió forintos támogatásával valósult meg. A beruházás 2024 tavaszán kezdődött el, és mostanra egy modern, minden igényt kielégítő egészségügyi központként nyitotta meg kapuit.
Egészségház Fertőszéplakon
Az intézmény ötvözi a tradíciót a XXI. századi innovációval, magán viseli a Fertő-táj építészeti jegyeit, gépészetét tekintve pedig a legmodernebb és leginkább energiatakarékos eszközöket alkalmazza.
A megnyitón Kóbor Attila, Fertőszéplak polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédében hangsúlyozta, hogy az új épület nem csupán egy beruházás eredménye, hanem a közösség összefogásának és hitének szimbóluma:
Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy ma itt, Fertőszéplakon, közösen avathatjuk fel új Egészségházunkat. Ez az épület nem csupán téglákból és falakból áll, hanem közösségünk összefogásának, kitartásának és jövőbe vetett hitének jelképe.
A polgármester köszönetet mondott azért a támogatásért, amely lehetővé tette a beruházás megvalósítását. Hangsúlyozta: a vidéki települések életminősége és biztonsága nagymértékben függ attól, mennyire korszerűek az egészségügyi ellátás feltételei.
Ezentúl az új intézmény ad otthont az orvosi és gyermekorvosi rendelőknek, a védőnői szolgálatnak, a gyógyszertárnak, valamint helyet biztosít megelőző és egészségfejlesztő programoknak is. A beruházás nemcsak Fertőszéplak lakóit szolgálja, hanem a térség több településének – Sarród, Nyárliget és Fertőújlak – felnőtt lakosságát, valamint Hegykő, Fertőhomok és Hidegség gyermekeit is ellátja. Emellett az egészségház az iskolaorvosi ellátás helyszíne is, amely közel 180 diák egészségéről gondoskodik.
Kóbor Attila kiemelte, hogy az új Egészségház a település fejlesztési stratégiájának egyik fontos mérföldköve. Fertőszéplak évek óta nagy hangsúlyt fektet az egészséges életmód népszerűsítésére, a helyes táplálkozásra, a sportra és a megelőzés fontosságára, az új intézmény pedig mindehhez méltó, korszerű hátteret biztosít.
Bízom benne, hogy az új intézmény hosszú évtizedeken keresztül szolgálja majd Fertőszéplak és a környező települések lakóit. Ez az egészségház nemcsak épület, hanem a biztonság, a gondoskodás és a közösség erejének szimbóluma is
– fogalmazott a polgármester.
Takács Péter, a Belügyminisztérium államtitkára is részt vett az ünnepélyes átadón. Beszédében hangsúlyozta, hogy a magyar kormány elkötelezett az alapellátás fejlesztése mellett. Mint elmondta, az elmúlt években országszerte 625 orvosi rendelő és egészségház újult meg vagy épült, többek között a TOP és a Magyar Falu Program keretében. Kiemelte, hogy az alapellátás az egészségügyi rendszer legfontosabb pillére, ezért a háziorvosok és házi gyermekorvosok megbecsülése kiemelt cél.
- A kormány nemcsak a szakmai kompetenciák bővítésére, hanem az infrastruktúra folyamatos fejlesztésére is törekszik annak érdekében, hogy az orvosok és védőnők korszerű környezetben végezhessék munkájukat. Mindig öröm, ha egy kisebb településen is sikerül modern, magas színvonalú egészségházat létrehozni, ami azt üzeni: van jövője a háziorvosi és védőnői hivatásnak Magyarországon - zárta gondolatait.
Az új Egészségház átadásával tehát Fertőszéplak új fejezetet nyitott. A település már nemcsak múltjára, hanem egészséges, biztonságos jövőjére is méltán lehet büszke.