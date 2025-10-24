október 24., péntek

Rekonstrukció

2 órája

Edvén elzárják a vízcsapot

Címkék#Edve#Pannon-Víz#víz

Október 27-én (hétfőn) ivóvízhálózat rekonstrukciós munkákat végez a Pannon-Víz Edve településen.

Kisalföld.hu
Forrás: Pannon-Víz

A munkálatok miatt 8:00 és 13:00 óra között az ivóvízszolgáltatás szünetelésére kell számítani Edve településen.

Az üzem visszaállítását követően a rendszer levegős lehet, illetve a víz átmeneti elszíneződése várható a környéken.

A zárási munkákat követően a víz esetleges elszíneződése rövid időn belül megszűnik, egészség károsító hatása nem lesz. Érdemes kiengedni a vízcsapot, elősegítve ezzel a víz színének mielőbbi letisztulását. 

- közölte honlapján a szolgáltató.

