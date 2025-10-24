Edvén elzárják a vízcsapot

A munkálatok miatt 8:00 és 13:00 óra között az ivóvízszolgáltatás szünetelésére kell számítani Edve településen.

Az üzem visszaállítását követően a rendszer levegős lehet, illetve a víz átmeneti elszíneződése várható a környéken.

A zárási munkákat követően a víz esetleges elszíneződése rövid időn belül megszűnik, egészség károsító hatása nem lesz. Érdemes kiengedni a vízcsapot, elősegítve ezzel a víz színének mielőbbi letisztulását.

- közölte honlapján a szolgáltató.