1 órája
Apró falu nagy léptekkel, ahol a csend és a nyugalom lakik
Vannak települések, amelyek első pillantásra csendesnek, nyugodtnak tűnnek, ám ha közelebbről megismerjük őket, kiderül: pezsgő élet zajlik bennük, tele tervekkel, megvalósult álmokkal és közösségi összefogással. Ebergőc pontosan ilyen hely. A falu mindennapjairól Szabó-Baráth Szabolcs, polgármesterrel beszélgettünk.
Bár Ebergőc valóban kicsi település - nem egészen kétszázan lakják -, az elmúlt években látványos fejlődésen ment keresztül, és mindennapjai arról tanúskodnak, hogy a helyiek szívügyüknek tekintik otthonukat.
Ebergőc, apró falu nagy léptekkel
- Az egyik legfontosabb és leglátványosabb fejlesztés az úthálózat teljes megújítása volt, mára az utak 90 százaléka új aszfaltot kapott, megszüntetve a korábbi évtizedes problémát. Az önkormányzati épület szintén teljes átalakuláson esett át, kívül-belül megújult. Modernizáltuk a rendelőt, a könyvtárat, a konyhát, a kultúrtermet és az irodákat is. A beruházások közé tartozott a napenergia hasznosítása, új fűtési és hűtési rendszerek bevezetése, valamint a vízelvezetés és a kerítés korszerűsítése is - sorolta Szabó-Baráth Szabolcs, az elmúlt időszak beruházásait.
A település fontosnak tartotta a közösségi terek fejlesztését is. Felújították a játszóteret, a temetőt korszerű vizesblokkal látták el, és új mosdók épültek az önkormányzat mellett, hogy a rendezvények kényelmesebbek lehessenek. A környezet szépítésére is nagy hangsúlyt fektettek, hiszen a fásítási programnak köszönhetően még több fát ültettek.
Szerencsére a közeljövőben sem áll meg az élet.
- Az önkormányzat pályázott egy régi, boltíves pince felújítására, amely rendezvények, születésnapok, közösségi programok helyszínéül szolgálhat majd. Emellett hamarosan kamerarendszer védi a falu biztonságát, és az utolsó, még felújításra váró útszakasz is új aszfaltot kap - tette hozzá a falu első embere.
Ebergőc legnagyobb vonzerejét a csend, a nyugalom és a családbarát környezet adja. Egyre több soproni fiatal család költözik ide, akik a város közelsége mellett a vidéki életformát keresik. Az üresen maradó házakat gyorsan megvásárolják és felújítják, így a település lassan, de biztosan fiatalodik.
A falu határában található a Láprét, amely a Fertő-Hanság Nemzeti Park része. Bár a terület gondozása nem a falu hatásköre, a helyiek számára fontos érték: lovas túrák, kirándulások kedvelt célpontja. Az elmúlt évben a tanösvény megtisztításával újra látogathatóvá vált, így botanikusok és természetkedvelők is gyakran felkeresik.
- Azt gondolom, ha valaki a vidéki életet fontolgatja Ebergőc ideális választás. Egy olyan falu, amelyre jellemző a nyugodt, érintetlen falukép. Ahol a gyerekek szabadon játszhatnak az utcákon, és ahol a közösség valóban otthont teremt. Célunk, hogy Ebergőc az maradjon, ami mindig is volt: egy kis falu nagy szívvel - tette hozzá.
Így vélekedik erről a 75 éves Marika néni is, aki Ebergőcön született . Elmondta, hogy mindig is a településen élt és semmiért sem hagyná itt a végtelen csendet és nyugalmat. Ahogy ő fogalmaz: az élet nem volt mindig könnyű errefelé, hiszen munka az nem volt a faluban. Sokat kellett érte gyalogolni, buszozni, de az, hogy ide térhetett haza mindenért kárpótolta.
És vajon milyen a közösségi élet egy ilyen pici faluban? - tettük fel a kérdést.
- A hagyományos falunap helyét új programok vették át. A közösség inkább közös kirándulásokkal és főzőnapokkal erősíti az összetartozást. Ezek a rendezvények nem a külső vendégseregről szólnak, hanem a falubeliek közvetlen kapcsolatáról. Emellett aktív a helyi lovas egyesület is, amely táborokkal, hagyományőrző programokkal és gyermekfoglalkozásokkal gazdagítja a kulturális életet - mondta Szabó-Baráth Szabolcs.