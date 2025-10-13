Apró falu nagy léptekkel, ahol a csend és a nyugalom lakik

Bár Ebergőc valóban kicsi település - nem egészen kétszázan lakják -, az elmúlt években látványos fejlődésen ment keresztül, és mindennapjai arról tanúskodnak, hogy a helyiek szívügyüknek tekintik otthonukat.

Ebergőc egy csendes, nyugodt kis falu.

Fotó: Rombai Péter

Ebergőc, apró falu nagy léptekkel

- Az egyik legfontosabb és leglátványosabb fejlesztés az úthálózat teljes megújítása volt, mára az utak 90 százaléka új aszfaltot kapott, megszüntetve a korábbi évtizedes problémát. Az önkormányzati épület szintén teljes átalakuláson esett át, kívül-belül megújult. Modernizáltuk a rendelőt, a könyvtárat, a konyhát, a kultúrtermet és az irodákat is. A beruházások közé tartozott a napenergia hasznosítása, új fűtési és hűtési rendszerek bevezetése, valamint a vízelvezetés és a kerítés korszerűsítése is - sorolta Szabó-Baráth Szabolcs, az elmúlt időszak beruházásait.

A település fontosnak tartotta a közösségi terek fejlesztését is. Felújították a játszóteret, a temetőt korszerű vizesblokkal látták el, és új mosdók épültek az önkormányzat mellett, hogy a rendezvények kényelmesebbek lehessenek. A környezet szépítésére is nagy hangsúlyt fektettek, hiszen a fásítási programnak köszönhetően még több fát ültettek.

Fotó: Rombai Péter

Szerencsére a közeljövőben sem áll meg az élet.

- Az önkormányzat pályázott egy régi, boltíves pince felújítására, amely rendezvények, születésnapok, közösségi programok helyszínéül szolgálhat majd. Emellett hamarosan kamerarendszer védi a falu biztonságát, és az utolsó, még felújításra váró útszakasz is új aszfaltot kap - tette hozzá a falu első embere.

Ebergőc legnagyobb vonzerejét a csend, a nyugalom és a családbarát környezet adja. Egyre több soproni fiatal család költözik ide, akik a város közelsége mellett a vidéki életformát keresik. Az üresen maradó házakat gyorsan megvásárolják és felújítják, így a település lassan, de biztosan fiatalodik.

A falu határában található a Láprét, amely a Fertő-Hanság Nemzeti Park része. Bár a terület gondozása nem a falu hatásköre, a helyiek számára fontos érték: lovas túrák, kirándulások kedvelt célpontja. Az elmúlt évben a tanösvény megtisztításával újra látogathatóvá vált, így botanikusok és természetkedvelők is gyakran felkeresik.