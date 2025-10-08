20 perce
Ilyen vidámak voltak a győri gyerekek a menzakupán – Sok fotó és videó a mosolyokról
Vidám gyerekzsivaj töltötte meg szerda délelőtt a győri Olimpiai Sportparkot, ahol több mint kétszáz kisgyermek vett részt az első Eatrend Menza Kupán. A közétkeztető Eatrend szervezésében megvalósult versenyen tizenegy óvoda és tizennégy iskola csapata mérte össze ügyességét és tudását menza tematikájú feladatokon keresztül. A győztes intézmények értékes nyereményeket kaptak, de a nap igazi jutalma a közös játék és a felhőtlen öröm volt az Eatrend Menza Kupa rendezvényen.
Gyermeknevetéstől és lelkes szurkolástól volt hangos a győri Olimpiai Sportpark.
Fotó: Csapó Balázs
Gyermeknevetéstől és lelkes szurkolástól volt hangos október 8-án délelőtt a győri Olimpiai Sportpark, ahol több mint kétszáz gyerek vett részt az első alkalommal megrendezett Eatrend Menza Kupa eseményen. Ezúttal ugyanis nem az ebédlőben, hanem a pályán dőlt el, kié a legjobb menzás csapat!
Bízunk benne, hogy ezzel a rendezvénnyel erősíteni tudjuk a közösséget, hiszen Győr városa híres arról, hogy ereje a közösségben rejlik. A rendezvénnyel a célunk az volt, hogy játékos formában ösztönözzük a gyerekeket mozgásra, gondolkodásra és csapatmunkára – mindezt az egészséges étkezés és a közösségépítés jegyében
– mondta Barnai-Halász Mercédesz, az Eatrend marketing- és támogatási vezetője.
Az eseményen tizenegy óvoda és tizennégy iskola csapata mérte össze ügyességét, kreativitását és tudását. Az óvodások és iskolások külön-külön, egy-egy ötállomásos pályán haladtak végig, ahol a feladatok a menza és az ételek világához kapcsolódtak.
A legkisebbek számára igazi kalandot jelentett például az almaszüret, a bevásárlókosár-pakolás, vagy a megterített asztalka. Az egyik legnépszerűbb kihívás a "borsóvadászat" volt, ahol a gyerekek hatalmas lelkesedéssel bújtak az építőkockák között, hogy összeszedjék az elrejtett borsószemeket.
Az iskolások már komolyabb feladatokkal küzdöttek meg: a „fánkfitnesz” állomáson például ergométeren kellett teljesíteniük, a menzateszt során tudásukat mérték fel az egészséges étkezésről, míg a vitamintorony-építés igazi csapatmunkát kívánt.
A legügyesebb csapatokat az Eatrend értékes nyereményekkel jutalmazta: az első helyezettek 500 000 Ft értékű Decathlon vagy Sulimax utalványt, a második helyezettek 150 000 Ft-os, a harmadik helyezettek pedig 100 000 Ft-os Decathlon utalványt kaptak.
Senki sem ment haza üres kézzel: minden résztvevő Eatrend Kapitányos kulaccsal gazdagodott, a nap végén pedig minden arcra mosoly ült, hiszen a legnagyobb nyeremény a közösen átélt, vidám délelőtt volt.
Az Eatrend Menza Kupa győztesei:
Óvodák:
I. helyezett: Kovács Margit Óvoda Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Tagóvodája
II. helyezett: Kovács Margit Óvoda Mónus Illés utcai Tagóvodája
III. helyezett: Bisinger Óvoda
Iskolák:
I. helyezett: Szabadhegyi Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium
II. helyezett: Gyárvárosi Általános Iskola
III. helyezett: Győri Tulipános Általános Iskola