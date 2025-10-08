Ilyen vidámak voltak a győri gyerekek a menzakupán – Sok fotó és videó a mosolyokról

A legkisebbek számára igazi kalandot jelentett például az almaszüret, a bevásárlókosár-pakolás, vagy a megterített asztalka. Az egyik legnépszerűbb kihívás a "borsóvadászat" volt, ahol a gyerekek hatalmas lelkesedéssel bújtak az építőkockák között, hogy összeszedjék az elrejtett borsószemeket.

Az iskolások már komolyabb feladatokkal küzdöttek meg: a „fánkfitnesz” állomáson például ergométeren kellett teljesíteniük, a menzateszt során tudásukat mérték fel az egészséges étkezésről, míg a vitamintorony-építés igazi csapatmunkát kívánt.

A legügyesebb csapatokat az Eatrend értékes nyereményekkel jutalmazta: az első helyezettek 500 000 Ft értékű Decathlon vagy Sulimax utalványt, a második helyezettek 150 000 Ft-os, a harmadik helyezettek pedig 100 000 Ft-os Decathlon utalványt kaptak.

Senki sem ment haza üres kézzel: minden résztvevő Eatrend Kapitányos kulaccsal gazdagodott, a nap végén pedig minden arcra mosoly ült, hiszen a legnagyobb nyeremény a közösen átélt, vidám délelőtt volt.