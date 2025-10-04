október 4., szombat

Ferenc névnap

14°
+15
+2
32 perce

Elhoztuk a napfényben fürdő Dunakapu téri piac 36 legkülönlegesebb pillanatát

Címkék#Dunakapu tér#ősz#piac

Az október deret csíp a tájra reggelre, de délelőttönként megmutatja erejét azért a nap. Különleges képválogatást hoztunk olvasóinknak a napfényben fürdő Dunakapu téri piacról.

Kisalföld.hu

A Dunakapu téri piac október negyedik napján igazán csoda szép arcát mutatta. Standokon glédában áll az ősz legjava; a sütőtök, a szőlő, a gomba, és fonott kosarakból, különféle faárukból is jutott bőven.

Dunakapu téri piac, győr belváros, ősz, termény
Wunderné Lengyel Beatrix lányával, Wunder Imolával érkezett a Dunakapu téri piacra. A vasárnapi húsleveshez vásárolnak be helyi terményekből. Görgessen lejjebb, és lapozza végig az óriási galériát!
Fotó: Krizsán Csaba

Kattintson a képre és lapozza végig a különleges képgalériát a Dunakapu téri piacról, amelyet Krizsán Csaba fotós lencséjén keresztül mutatunk meg!

Sok-sok fotót hoztunk a győri terménypiacról

Fotók: Krizsán Csaba

 

