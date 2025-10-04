Óriási képgaléria
2 órája
Elhoztuk a napfényben fürdő Dunakapu téri piac 36 legkülönlegesebb pillanatát
Az október deret csíp a tájra reggelre, de délelőttönként megmutatja erejét azért a nap. Különleges képválogatást hoztunk olvasóinknak a napfényben fürdő Dunakapu téri piacról.
A Dunakapu téri piac október negyedik napján igazán csoda szép arcát mutatta. Standokon glédában áll az ősz legjava; a sütőtök, a szőlő, a gomba, és fonott kosarakból, különféle faárukból is jutott bőven.
Kattintson a képre és lapozza végig a különleges képgalériát a Dunakapu téri piacról, amelyet Krizsán Csaba fotós lencséjén keresztül mutatunk meg!
Sok-sok fotót hoztunk a győri terménypiacrólFotók: Krizsán Csaba
