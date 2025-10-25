1 órája
Győrben indul a Digitális Polgári Körök első országjárása
Országjárást szervez az első Digitális Polgári Kör. A miniszterelnök tájékoztatása szerint már több mint 90 ezer tagot számlálnak a DPK-k. A roadshow első állomása Győr lesz, november 15-én indul a körút.
Október 23-án nemcsak Budapest utcáin, de az online térben is a béke hangja volt a legerősebb – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán. A Kisalföld lesz a DPK találkozó első állomása.
Az első DPK országjárás
Az országjárásról részletek a Digitális Polgári Körök oldalán találhatók.
„A Digitális Polgári Körök első országos találkozója megmutatta, milyen erő rejlik közösségünkben. Az esemény minden várakozást felülmúló sikere arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK Országjárást, amellyel még több helyszínen, személyesen is összekapcsolják a hazájukért tenni akaró polgárokat” – olvasható a szervezők ismertetőjében.
A roadshow eseményein való részvétel ingyenes, de kizárólag regisztrált DPK-tagok számára látogathatók.
Az első találkozó november 15-én lesz Győrben, aztán 29-én Nyíregyházán, december 6-án Kecskeméten, 13-án Mohácson, 20-án Szegeden tartanak rendezvényt az országjárás keretében - írta a Magyar Nemzet.