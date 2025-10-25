Győrben indul a Digitális Polgári Körök első országjárása

Október 23-án nemcsak Budapest utcáin, de az online térben is a béke hangja volt a legerősebb – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán. A Kisalföld lesz a DPK találkozó első állomása.

Győrben indul az első DPK országjárás.

Forrás: Magyar Nemzet

Az első DPK országjárás

Az országjárásról részletek a Digitális Polgári Körök oldalán találhatók.

„A Digitális Polgári Körök első országos találkozója megmutatta, milyen erő rejlik közösségünkben. Az esemény minden várakozást felülmúló sikere arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK Országjárást, amellyel még több helyszínen, személyesen is összekapcsolják a hazájukért tenni akaró polgárokat” – olvasható a szervezők ismertetőjében.

A roadshow eseményein való részvétel ingyenes, de kizárólag regisztrált DPK-tagok számára látogathatók.

Az első találkozó november 15-én lesz Győrben, aztán 29-én Nyíregyházán, december 6-án Kecskeméten, 13-án Mohácson, 20-án Szegeden tartanak rendezvényt az országjárás keretében - írta a Magyar Nemzet.