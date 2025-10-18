Nagyszentjános-Bőny között aszfaltoznak, terelés Lébénynél, Mosonmagyaróvárnál, Sopronban

Az M1-es autópályán folyamatosan dolgoznak az útépítők. Az M0-s autóút csomópontja és Tatabánya között mindkét oldalon szélesítési munkákat végeznek. A 15-ös km-től egészen a 62-es km-ig lezárták a belső sávot.

Dolgoznak az útépítők ezen a hétvégén is. Forrás: Magyar Közút Zrt.

Dolgoznak az útépítők Nagyszentjános-Bőny csomópont között

Budapest felé, a 17-es km-nél lévő Biatorbágy csomópont felhajtóágát hosszú időre lezárták. Hegyeshalom felé, az 56-os jelű Tatabánya-Óváros csomópontban hídépítés munkákat végeznek, ezért a le- és felhajtóágon jelzőlámpás irányítás mellett, váltakozó irányban haladhat a forgalom.

Komárom térségében aszfaltoznak, a 84-es és 97-es km között mindkét oldalon a belső sávot zárták le. A forgalom a külső- és a leállósávon halad.

A 109-es jelű M19-es, Győr-kelet és a 101-es, Nagyszentjános-Bőny csomópont között aszfaltoznak. A munkaterületet a főváros felé vezető oldalon van, ahol lezárták a külső és a leálló sávot is. A forgalmat belső sávra, illetve az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Hegyeshalom felé vezető oldalon, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányították a járműveket .

Az M19-es csomópontban a Budapest felé vezető oldalon lezárták a fel-, és a lehajtó ágat. A terelőutat lehajtáshoz a 101-es Nagyszentjános-Bőny csomópontban visszafordulva jelölték ki. A Budapest felé felhajtáshoz a 112-es jelű Győrszentiván csomópontot jelölték ki.

Forgalom a Lajta pihenőn keresztül

Lébény és Mosonmagyaróvár között átépítették a terelést. Budapest felé, a 160-as és a 148-as km között a külső sávot lezárták, a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. A 157-es és a 159-es km között a forgalom a Lajta pihenőn keresztül halad. A határ felé 150-es jelű Hanság pihenőhelynél stop tábla mellett kell felhajtani.

Az 1-es főúton, Bicske és Óbarok között, az M1-es autópálya csomópontjánál átereszt építenek. A 33-as km-nél a fél útpályát lezárták.

A 84-es főúton, Sopron átkelési szakaszán, a 122-es és a 124-es km között útépítők dolgoznak. A főút ezen szakaszát lezárták a forgalmat a Bécsi út és Virágvölgyi út körforgalmától a Lackner Kristóf utcai, lámpás kereszteződés között önkormányzati utakra terelik.

Az Útinform közlése szerint a balatoni komp már az őszi menetrend szerint közlekedik: Szántódrévből 7-tól 19-ig, Tihanyrévből pedig 7:15-től 19:15-ig jár, félóránként.