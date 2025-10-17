Divat és történelem randevúzott a fertődi Esterházy-kastélyban - fotók, videó

A 31. alkalommal megrendezett divatgála egyszerre idézte meg az elmúlt három évtized stílusait és mutatta meg a jövő ígéreteit. A program ötlete az Eszterháza Központ megkereséséből született, ahogy arról Schmuck Vivien, a Handler technikum nevelési igazgatóhelyettese mesélt lapunknak.

Divatgála a fertődi kastélyban: a diákok megmutatták saját készítésű ruháikat. Fotó: Rombai Péter

Divatgála, ahol a korszakok találkoztak

- Tavaly év végén keresett meg minket az Eszterháza Központ, mert a Múzeumok Őszi Fesztiváljának központi témája idén a divat lett.

Az együttműködés eredményeként a technikum diákjai egy igazi divatshowt varázsoltak a kastély udvarára. A tanulók saját készítésű ruháikat mutatták be, a sminket, frizurát és kiegészítőket is ők álmodták meg és valósították meg. A nagyszabású esemény mögött komoly csapatmunka húzódik: közel száz diák és oktató dolgozott a sikerért. A több mint negyven ruhaköltemény között a biedermeier korszaktól a retró stílusig terjedő alkotásokat láthatott a közönség, bemutatva, hogyan találkozik a történelem ihlette elegancia a modern kreativitással.

A Handler iskola igazgatónőjének köszöntőjét követően dr. Magyar Zita, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elnöke is felszólalt, aki hangsúlyozta az esemény jelentőségét és a szakképzésben rejlő értékeket.