1 órája
Divat és történelem randevúzott a fertődi Esterházy-kastélyban - fotók, videó
Pénteken este különleges hangulat lengte be a fertődi Esterházy-kastély díszudvarát. A barokk környezetben a soproni Handler Nándor Technikum diákjai vonultak fel, hogy bemutassák, miként találkozhat a múlt eleganciája és a diákok kreatív ötletei egy látványos divatgála keretében. A rendezvény a Múzeumok Őszi Fesztiváljához kapcsolódott, amelynek idei témája a divat.
A 31. alkalommal megrendezett divatgála egyszerre idézte meg az elmúlt három évtized stílusait és mutatta meg a jövő ígéreteit. A program ötlete az Eszterháza Központ megkereséséből született, ahogy arról Schmuck Vivien, a Handler technikum nevelési igazgatóhelyettese mesélt lapunknak.
Divatgála, ahol a korszakok találkoztak
- Tavaly év végén keresett meg minket az Eszterháza Központ, mert a Múzeumok Őszi Fesztiváljának központi témája idén a divat lett.
Az együttműködés eredményeként a technikum diákjai egy igazi divatshowt varázsoltak a kastély udvarára. A tanulók saját készítésű ruháikat mutatták be, a sminket, frizurát és kiegészítőket is ők álmodták meg és valósították meg. A nagyszabású esemény mögött komoly csapatmunka húzódik: közel száz diák és oktató dolgozott a sikerért. A több mint negyven ruhaköltemény között a biedermeier korszaktól a retró stílusig terjedő alkotásokat láthatott a közönség, bemutatva, hogyan találkozik a történelem ihlette elegancia a modern kreativitással.
A Handler iskola igazgatónőjének köszöntőjét követően dr. Magyar Zita, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elnöke is felszólalt, aki hangsúlyozta az esemény jelentőségét és a szakképzésben rejlő értékeket.
Divatgála a fertődi Esterházy-kastélybanFotók: Rombai Péter
- Szívből gratulálok a mai program megszervezéséhez, létrehozásához, és ahhoz az együttműködéshez, ami itt létrejött – mondta Magyar Zita. - Amikor a szakképzésről beszélünk, gyakran a vállalatokra, duális partnerekre, kamarákra gondolunk, de a szakképzés nemcsak erről szól. Ma itt, ebben az intézményben látjuk, hogy a szakképzés arról is tanúbizonyságot tesz, hogy valami olyat ad a diákoknak, amely túlmutat a szakmai tudáson. Kultúrát, önbizalmat, és személyiséget nevelünk. Az elnök asszony szerint a fertődi esemény jól példázza, hogyan válhat a szakmai képzés valódi közösségformáló és értékteremtő erővé.
A bemutatón harminc év divatgáláinak legszebb estélyi ruháit láthatták a vendégek, amelyeket a diákok újraértelmeztek, stílusosan kategorizáltak és modern koreográfiával fűztek össze. A show látványvilágát fénytechnika és zenei előjáték tette teljessé.
- Ez egy hatalmas, közös munka, amit mindenki szívvel-lélekkel csinált. Nagyon jó érzés volt látni, mennyire lelkesek a gyerekek, és milyen komolyan veszik a feladatot – mondta Schmuck Vivien. - Az Esterházy-kastély mint helyszín pedig egyszerűen lenyűgöző. Ki ne lenne boldog, ha egy ilyen gyönyörű barokk kastélyban mutathatná be a munkáját?
A Handler iskola és az Eszterháza Központ együttműködése a jövőben is folytatódik. A divatbemutató mellett pályaorientációs programokat és művészeti kiállításokat is terveznek. Novemberben például a nagycenki kastély virágházában nyílik majd tárlat az iskola művészeti tagozatának munkáiból.
Nagyon örülünk, hogy ilyen lehetőségek nyíltak meg diákjaink előtt. Ezek nemcsak szakmai, hanem emberi élmények is, amelyek hosszú távon is meghatározóak lehetnek számukra – zárta gondolatait a nevelési igazgatóhelyettes.
A fertődi este tehát a divat mellett az összefogásról, a tehetségről és a múlttal való találkozás öröméről is szólt. Igazi ünnepe volt mindannak, amit a fiatal alkotók a barokk díszletek közé álmodtak.