Történelem tüllben és csipkében - káprázatos divatshow a Lenck-villában - fotók, videó
Különleges menyasszonyi ruha divatbemutatón vehettek részt mindazok, akik szombaton ellátogattak a soproni Lenck-villába. Az esemény nemcsak az esküvő előtt álló pároknak, hanem minden érdeklődőnek emlékezetes délutánt kínált, hiszen a művészet, a divat és a történelem egyetlen hangulatos élménnyé fonódott össze.
Az este középpontjában az Ajnara varázslatos ruhakölteményei álltak, amelyek egyedi stílusukkal és kézműves részleteikkel lenyűgözték a közönséget. A bemutatót zenés és táncos produkciók tették még különlegesebbé, így a divatshow valódi ünneppé vált, ahol minden mozdulat a szépség és a harmónia jegyében született.
Patinás villa volt az otthona a menyasszonyi ruhák divatbemutatójának
Bencsik Ildikó, a Soproni Múzeum sajtókapcsolatokért felelős munkatársa elmondta, hogy az intézmény idén is csatlakozott a Múzeumok Őszi Fesztiváljához, amelynek ezúttal a divat áll a középpontjában. A Soproni Múzeum már hosszú évek óta aktív résztvevője a programsorozatnak, és ezúttal is különleges módon kapcsolódik a témához. A Lenck-villában látható „Liza kisasszony férjhez megy” című fiktív kiállítás a múlt divatját idézi meg, ebből merítve inspirációt született meg az együttműködés Szilágyi Katalin divattervezővel, az Ajnara márka megálmodójával. A közös produkció izgalmasan kapcsolja össze a múlt eleganciáját és a jelen kreativitását, megmutatva, miként találkoznak a különböző korok stílusai a gyönyörű ruhákban és alkotásokban.
Arany Süni-díjra is neveztek
A Soproni Múzeum ezzel az eseménnyel az Arany Süni-díjra is nevezett, amely a Múzeumok Őszi Fesztiváljának vándordíja. Az elismerést minden évben az a múzeum kapja, amelynek programja a legnagyobb közönségaktivitást váltja ki a fesztivál hivatalos közösségi oldalán, tehát a legtöbb lájkot, megosztást és hozzászólást gyűjti. A Soproni Múzeum csapata bízik abban, hogy a közönség lelkes támogatásával sikerül elnyerni a díjat.
Szilágyi Katalin országosan ismert esküvői ruha tervező, több divatbemutatón is túl van, de ez az első önálló show-ja.
- Minden évben új esküvői ruhakollekcióval készülünk, az inspirációk mindig sokféle helyről érnek. Az idei kollekció egyik legfontosabb ihletforrása számomra a Lenck-villa csodálatos, polgári hangulata volt. Ez a miliő adta meg az alapját a letisztult, elegáns vonulatnak, amely az egyik fő irányt képviseli a kollekcióban. A másik fővonal ezzel szemben légiesebb, természetközeli hangulatot tükröz. Itt a természet formái, színei és könnyedsége inspiráltak – tette hozzá.
Történelem tüllben és csipkében - káprázatos divatshow a Lenck-villábanFotók: Rombai Péter
Hungarikumdíjas kollekció
A bemutatón 40 ruhát láthatott a közönség, a program különlegességgel indult, hiszen bemutatták a höveji kézi hímzéssel készült, hungarikumdíjas kollekciót is. Ugyan ez nem a menyasszonyi ruhák része, hanem egy önálló, pályázati munka, de igazán illet az alkalomhoz. Finom, elegáns utcai viseletről van szó, amely nagyon tetszett a jelenlévőknek. A különleges csipkéből készült ruhákat a kalocsai mintás menyecskeruhák követték, majd elindult a menyasszonyi ruhák sora. Az elején a rövidebb, modernebb fazonok és nadrágos összeállítások kaptak helyet, utána pedig a nagyobb, klasszikus ruhákat láthatta a közönség.
A program azonban itt nem ért véget, hiszen a divatbemutatót követően a látogatók bejárhatták a Lenck-villa azon kiállítását, ahol a múlt századi ruhák és finom kézimunkák idézik meg a régi idők eleganciáját. A tárlatvezetés során dr. Németh Ildikó kalauzolta a vendégeket a villa történetének különleges fejezetein keresztül, felidézve Hofmann Liza életét és azt a korszakot, amikor a Lenck-villa egy elképzelt polgári esküvő díszleteként elevenedett meg.
