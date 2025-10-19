Történelem tüllben és csipkében - káprázatos divatshow a Lenck-villában - fotók, videó

Az este középpontjában az Ajnara varázslatos ruhakölteményei álltak, amelyek egyedi stílusukkal és kézműves részleteikkel lenyűgözték a közönséget. A bemutatót zenés és táncos produkciók tették még különlegesebbé, így a divatshow valódi ünneppé vált, ahol minden mozdulat a szépség és a harmónia jegyében született.

A művészet, a divat és a történelem egyetlen hangulatos élménnyé fonódott össze.

Fotó: Rombai Peter

Patinás villa volt az otthona a menyasszonyi ruhák divatbemutatójának

Bencsik Ildikó, a Soproni Múzeum sajtókapcsolatokért felelős munkatársa elmondta, hogy az intézmény idén is csatlakozott a Múzeumok Őszi Fesztiváljához, amelynek ezúttal a divat áll a középpontjában. A Soproni Múzeum már hosszú évek óta aktív résztvevője a programsorozatnak, és ezúttal is különleges módon kapcsolódik a témához. A Lenck-villában látható „Liza kisasszony férjhez megy” című fiktív kiállítás a múlt divatját idézi meg, ebből merítve inspirációt született meg az együttműködés Szilágyi Katalin divattervezővel, az Ajnara márka megálmodójával. A közös produkció izgalmasan kapcsolja össze a múlt eleganciáját és a jelen kreativitását, megmutatva, miként találkoznak a különböző korok stílusai a gyönyörű ruhákban és alkotásokban.

Arany Süni-díjra is neveztek

A Soproni Múzeum ezzel az eseménnyel az Arany Süni-díjra is nevezett, amely a Múzeumok Őszi Fesztiváljának vándordíja. Az elismerést minden évben az a múzeum kapja, amelynek programja a legnagyobb közönségaktivitást váltja ki a fesztivál hivatalos közösségi oldalán, tehát a legtöbb lájkot, megosztást és hozzászólást gyűjti. A Soproni Múzeum csapata bízik abban, hogy a közönség lelkes támogatásával sikerül elnyerni a díjat.

Szilágyi Katalin országosan ismert esküvői ruha tervező, több divatbemutatón is túl van, de ez az első önálló show-ja.

- Minden évben új esküvői ruhakollekcióval készülünk, az inspirációk mindig sokféle helyről érnek. Az idei kollekció egyik legfontosabb ihletforrása számomra a Lenck-villa csodálatos, polgári hangulata volt. Ez a miliő adta meg az alapját a letisztult, elegáns vonulatnak, amely az egyik fő irányt képviseli a kollekcióban. A másik fővonal ezzel szemben légiesebb, természetközeli hangulatot tükröz. Itt a természet formái, színei és könnyedsége inspiráltak – tette hozzá.