Megújul a régi étterem

32 perce

Még idén kinyit a kónyi Diana étterem, nézze meg, ilyen tervei vannak az új tulajdonosnak

Új tulajdonossal, várhatóan még idén újra kinyit a kónyi Diana étterem. A vendéglő a korábbi tulajdonos halála után zárt be, a helyiek és az arra utazók azóta találgatták, mi lesz a jóhírű egység sorsa. Egy kónyi vállalkozó család vásárolta meg a Diana vendéglőt, átalakítják, felújítják az épületet.

Cs. Kovács Attila

A kónyi Diana étterem a 85-ös főút mellett 1994-es megnyitása óta a Rábaköz népszerű vendéglátóhelye lett. Gyors és korrekt kiszolgálás, finom ételek jellemezték, ezért is válhatott az átutazók és környékbeliek kedvenc vendéglőjévé. A Diana az alapító-tulajdonos, Csikai József 2024. decemberi halála után zárt be. Sokáig nem lehetett tudni, mi a szándék az ingatlannal, aztán kiderült, hogy eladták. Egy kónyi család vásárolta meg és az új tulajdonosoknak szándékukban áll újra megnyitni az éttermet.

A kónyi Diana étterem új tulajdonossal működik tovább.
Maráczi András és felesége, Edina működtetik tovább a kónyi Diana éttermet. Fotó: Cs. K. A.

Még idén nyit a kónyi Diana

Maráczi András és felesége, Maráczi Edina a kisalfold.hu-nak elmondták, így már az egész parkoló, mely a 85-ös főút mellett van, egy ingatlanegységet alkot. Komoly terveik vannak és a megvalósításukat már el is kezdték. Új épületben meg is nyitották például a Diana-boltot, ami máris kedvelt helye a vásárlóknak. "Amikor átvettük az egységet, rögtön láttuk, hogy minden területen ráfér a felújítás, amit el is kezdtünk. Fokozatosan haladunk, első volt a bolt, amit az új épületben helyeztünk el. Lépésenként, ahogy az épületeket rendbe tesszük, a munkatársak létszámát is növelni tudjuk terveink szerint"-fogalmazott Maráczi András. 

A végső cél természetesen a étterem megnyitása, amin gőzerővel dolgoznak. Maráczi András úgy gondolja, év végéig sikerül befejezni az ehhez szükséges munkákat. Az épületben teljes felújítást végeznek és a konyhát is korszerűsítik. Harmadik ütemben pedig, várhatóan tavasszal egy rendezvénytermet alakítanak ki a régi bolt helyén. 

A kónyi Diana étterem átalakítás, korszerűsítés után várhatóan idén megnyit.

Marácziék "alaptevékenysége" egyébként a fuvarozás, Kónyban komoly vállalkozást működtetnek. Maráczi Edina érdeklődésünkre most kifejtette, régóta foglalkoztatta őket a vendéglátózás gondolata, a kónyi Diana továbbműködtetését pedig egyfajta hagyománytiszteletből is fontosnak tartották, hiszen az étterem az évtizedek alatt elválaszthatatlan lett a falutól. A hagyományok előtt tisztelegnek azzal is, hogy megtartják a Diana nevet is.

Marácziék úgy tervezik, ha minden az elképzeléseik szerint alakul, akkor a Diana megszokott létszámával, a 25 alkalmazottal működtetik majd ők is a vállalkozást.

 

