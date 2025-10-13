1 órája
Diáknappali a pannonhalmi diákoknak - fotók
A diákok, a tanárok és a kollégium munkatársainak segítségével terveztek új diáknappalit a Pannonhalmi Főapátság Bencés Gimnáziumában. Az új helyiség célja, hogy a digitális korban is megteremtse a személyes kapcsolódás lehetőségét a fiatalok körében.
A diákok már nevet is adtak az új közösségi tér tisztaságában segítő robotporszívónak, Margit. A bencés gimnázium fiataljai igazán magukénak érezhetik az új nappalit, mivel minden osztályból részt vettek a diáknappali tervezésben.
Diáknappali festői kilátással
Elképesztő látványban gyönyörködhetnek a Pannonhalmi Bencés Gimnázium diákjai, ha kitekintenek az új diáknappali ablakán. A közösségi helyiséghez prefektusi szoba és mosdó helyiség.
– Minden iskolában végzett munka egy nagyobb egésznek a szolgálata – hangsúlyozta köszöntőjében Hortobágyi T. Cirill főapát, aki áldást is mondott az teremre, hozzátéve, hogy ilyenkor nem a bútorokra kérünk áldást, hanem hogy a helyiség betöltse a neki szánt funkciót a használói szívében.
A Pannonhalmi Bencés Gimnázium bentlakásos intézmény, így a diákok az egész hetet a kollégium falai közt így különösen fontos, hogy még az internet korában is legyen számukra olyan közösségi tér, ahol kötetlenül valós kapcsolataikat építve és erősítve tölthetik szabadidejüket.
Az átadón a Pannonhalmi Bencés Gimnázium testvériskolájának a csíkszeredai Segítő Mária iskola diákjai is részt vettek.
Békesség és kapcsolódás
Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár köszöntőjében megemlékezett az 1917. október 13-i fatimai jelenésekről és a béke üzenetéről.
– Ha nincs békesség az hatalmas pusztításokhoz vezethet. Egészen kis falvakban járva is ott magasodnak az I. és II. világháború áldozatainak emlékei, köztük számtalan fiatal. A háborúban elvesztettük őket és velük meg nem született gyermekeiket és unokáikat. Ezért fontos, hogy ti fiatalok törekedjetek arra, hogy közvetlen környezetetekbe elvigyétek a békességet.
Nacsa Lőrinc a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkár is beszédet mondott az átadón.
– Ez egy olyan hely, ahova szívesen jön az ember, ahol barátságok köttethetnek és megjavulhatnak a megromlott kapcsolatok. Külön örömteli, hogy a gimnázium testvériskolájának diákjai is bekapcsolódnak az eseménybe. Fontos, hogy ezt a teret közösen a közösség érdekében használják a fiatalok.
Diáknappali a pannonhalmi diákoknakFotók: Molcsányi Máté
Az iskolával a nemzet is épül
Juhász-Laczik Albin atya a gimnázium igazgatója kiemelte az iskola legfontosabb feladata, a felelősségre nevelés.
– Amit ma tesztek, megtanultok és amilyen közösséget építetek, az már a felelősségvállalásotok része – intézte szavai a diákokhoz az igazgató. Hangsúlyozta, hogy a tervezők javaslatára az intézmény diákjai, tanárai és munkatársai is komoly szerepet töltöttek be a diáknappali megtervezésében. –Minden osztály képviseltette magát a 6 délutánon keresztül tartó kemény munkában. Azáltal pedig, hogy részt szenek annak tervezésében, hogyan nézzen ki egy iskola, abba csatlakoznak bele, hogyan nézzen ki egy nemzet, hogyan nézzen ki a Kárpát-medence.
A komplex beruházás teljes költsége 75 millió forint, amelyhez a Miniszterelnökség 50 millió forint támogatással járult hozzá.