Diáknappali a pannonhalmi diákoknak - fotók

A diákok már nevet is adtak az új közösségi tér tisztaságában segítő robotporszívónak, Margit. A bencés gimnázium fiataljai igazán magukénak érezhetik az új nappalit, mivel minden osztályból részt vettek a diáknappali tervezésben.

Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát áldotta meg az új helyiséget. A diáknappali megtervezésében a diákok, tanárok és a kollégium munkatársai is részt vettek.

Fotó: Molcsányi Máté

Diáknappali festői kilátással

Elképesztő látványban gyönyörködhetnek a Pannonhalmi Bencés Gimnázium diákjai, ha kitekintenek az új diáknappali ablakán. A közösségi helyiséghez prefektusi szoba és mosdó helyiség.

– Minden iskolában végzett munka egy nagyobb egésznek a szolgálata – hangsúlyozta köszöntőjében Hortobágyi T. Cirill főapát, aki áldást is mondott az teremre, hozzátéve, hogy ilyenkor nem a bútorokra kérünk áldást, hanem hogy a helyiség betöltse a neki szánt funkciót a használói szívében.

A Pannonhalmi Bencés Gimnázium bentlakásos intézmény, így a diákok az egész hetet a kollégium falai közt így különösen fontos, hogy még az internet korában is legyen számukra olyan közösségi tér, ahol kötetlenül valós kapcsolataikat építve és erősítve tölthetik szabadidejüket.

Az átadón a Pannonhalmi Bencés Gimnázium testvériskolájának a csíkszeredai Segítő Mária iskola diákjai is részt vettek.

Az eseményen részt vett Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár és Nacsa Lőrinc a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkár

Fotó: Molcsányi Máté

Békesség és kapcsolódás

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár köszöntőjében megemlékezett az 1917. október 13-i fatimai jelenésekről és a béke üzenetéről.

– Ha nincs békesség az hatalmas pusztításokhoz vezethet. Egészen kis falvakban járva is ott magasodnak az I. és II. világháború áldozatainak emlékei, köztük számtalan fiatal. A háborúban elvesztettük őket és velük meg nem született gyermekeiket és unokáikat. Ezért fontos, hogy ti fiatalok törekedjetek arra, hogy közvetlen környezetetekbe elvigyétek a békességet.

Nacsa Lőrinc a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkár is beszédet mondott az átadón.

– Ez egy olyan hely, ahova szívesen jön az ember, ahol barátságok köttethetnek és megjavulhatnak a megromlott kapcsolatok. Külön örömteli, hogy a gimnázium testvériskolájának diákjai is bekapcsolódnak az eseménybe. Fontos, hogy ezt a teret közösen a közösség érdekében használják a fiatalok.