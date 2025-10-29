Ingyenes szűrések és szakmai előadások az V. Győri Diabétesz Napon - fotók

Sajtótájékoztatót tartottak szerdán a november 9-én, vasárnap, ötödik alkalommal megrendezendő győri Diabétesz Napról. Idén a szokásos kék lufis séta helyszínátszervezés miatt elmarad. A helyszín a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara aulája, és már délelőtt várják az érdeklődőket.

Szűrővizsgálatokkal és gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket a győri Diabétesz Napon.

Fotó: Molcsányi Máté

Újra Diabétesz Nap Győrben

Az idei szlogen: A munka világa. A sajtótájékoztatón dr Strényer Ferenc belgyógyász- PAEOK Diabetológiai és Anyagcsere Osztályvezető Főorvos kiemelte a szűrővizsgálatok fontosságát, érzékeltetve, milyen korán ki lehet szúrni a betegséget. Éppen emiatt a programokon orvosi előadásokon és vizsgálatokon is részt vehetünk.

Az eseményen a Patrónus Lions Club elnöke Borsodi Erzsébet és alapító tagja Hartmann József kiemelték, milyen fontos, hogy az iskolás gyermekek, szüleik és tanáraik is részletes tájékoztatást kapjanak a betegségről. A programot Venesz László, a GYMS Vármegyei Diabétesz Egyesület elnöke részeletezte.

Nem diabéteszesként is érdemes elmenni a vizsgálatokra, ugyanis a legtöbbször ezeken derül ki maga a betegség. A gyerekeknek is kedveznek, különböző kézműves foglalkozásokon próbálhatják ki magukat, például gyöngyfűzésben. A rendezvény zárása zenés program lesz, úgynevezett DIABULI, ezzel is kedvezve a fiataloknak. Fellép például Őri Dávid, aki maga is 1-es típusú diabéteszes. Ígérik, hogy jövőre visszahozzák a népszerű felvonulásukat.