Elhunyt a Derőce álmodója, Horváth Márta már fentről mosolyog csodás birodalmára

Október 24-én egy percre megállt az élet a rábapordányi Derőce kertben. Nem énekeltek a madarak, a virágok lehajtották fejüket és a rovarok is abbahagyták hirtelen a piszmogást. Meghalt a gazdaasszony, elment a Derőce megálmodója és megépítője. Aztán az élet ment és megy is tovább, csak Horváth Márta nélkül a kert soha sem lesz már ugyanaz. Most már örökre üres marad a kisszék a fák alatt. Megdöbbentő halálhírt közölt a kis, rábapordányi farm közösségi oldala.

Horváth Mártának a Derőce kert volt a nagy álma. Odafönt álmodja tovább, túl korán kellett mennie. Fotó: Derőce kert

Fotó: Halász Éva

Árván maradt a Derőce kert

"Kedves Derőce Olvasók!

Megtört szívvel tudatjuk, hogy Horváth Márti, a Derőce megalkotója október 24-én, tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Az ő élet- és teremtő ereje, fényessége, vidámsága, kreativitása, örök élet-igenlése ragyog továbbra is minden egyes virágában és alkotásában. Mégis, hiánya elviselhetetlen fájdalmat jelent. Anya, Márti, Keri, Márti mama! Egy csillaggal kevesebb lett itt lent és egy csillaggal több odafent. Hiányodtól most leírhatatlan az űr. Ragyogj ránk fentről is és alkoss tovább az égi kertekben!"

Márta évek óta építgette kis birodalmát Rábapordányban. Tanítónői pályáját odahagyva, a férje halála után vezette családi gazdaságukat és álmodta a kertet. Fáradhatatlanul dolgozott, birtokának a Derőce nevet adta, amit úgy fordított le, hogy életerő. Örökké tervezett, úgy alkotta meg kertjét, hogy az év minden szakában színes és életerős legyen. Tavaly a Fenntarthatóság kerteken innen és túl elnevezésű programban elnyerte a kétezer négyzetméternél nagyobb területek versenyében a legszebb kertnek járó díjat.

Csodás birodalmat alakított ki és mellette a hagyományos, falusi gasztronómia is a szívügye volt. Csoportokat fogadott, melyekkel kenyeret sütöttek vagy a befőzés ősi praktikáit adta tovább.

A Derőce közösségi oldalán utolsó bejegyzése így szól: "Hiszek benne, hogy a kertek organikus, kissé kiszámíthatatlan lények, amelyek akkor és úgy fedik fel valós szépségüket, amikor és ahogy ők akarják. Rajtunk múlik, hogy ne felejtkezzünk el arról, hogy minden nap tartsunk legalább egy szusszanásnyi szünetet és élvezzük egy kicsit a társaságukat." Mártinak nagyon sok terve volt még, túl korán kellett elmennie. Nyugodjon békében!