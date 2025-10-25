Advent Győrben – Demjén Ferenc filmen és élőben is látható lesz

Demjén Ferenc ad ünnepi koncertet a győri adventi részeként, december 14-én az Audi-aréna színpadján.

Demjén Ferenc a győri advent részeként decemberben lép fel az Audi-aréna színpadján.

A koncert előtt levetítik a Demjén-slágerekre épülő Hogyan tudnék élni nélküled? című, rekordnézettségű filmet. A mozi 17.10-kor, az élő nagykoncert 19 órakor kezdődik.

Demjén Ferenc augusztusban súlyos balesetet szenvedett, emiatt több koncertje, így a mosonmagyaróvári is elmaradt a Szent István Napokon. Szerencsére a művész felépült, és ismét folyamatosan koncertezik.

Demjén Ferenc dupla koncertet ad az év végén

A Rózsi művésznéven is ismert énekes nemrég jelentette be közösségi oldalán, hogy az évet dupla koncerttel zárja: a budapesti Papp László Sportarénában december 29-én és december 30-án lép fel. Az első napra legendás barátait hívta meg vendégként, míg 30-án a Hogyan tudnék élni nélküled? című film fiatal főszereplőit, a Kuplung zenekart Ember Márkkal, Kirády Marcell-lel és Marics Petivel, továbbá ott lesz Törőcsik Franciska, Kovács Harmat, Márkus Luca. A második napon a győrihez hasonlóan a koncert előtt a filmet is meg lehet nézni.