Természet

2 órája

Megérkeztek a darvak – ősz a Fertő–Hanságba

Címkék#darvak#madarak#Fertő-Hanság Nemzeti Park

Őszi szél, narancsba hajló nádasok, és a levegőt betöltő mély, krúgató hangok. Megérkeztek a darvak a Fertő–Hanság Nemzeti Parkba.

Varga Henrietta

A természet egyik leglenyűgözőbb vándorló látványossága (darvak) idén is sokakat a szabadba csalogat. Az első csapatokat már több ezer példányra becsülik, de folyamatosan érkeznek újabb és újabb madarak, hogy megpihenjenek, táplálkozzanak és erőt gyűjtsenek a hosszú út folytatásához. Pellinger Attila, a Fertő–Hanság Nemzeti Park munkatársa mesélt a különleges jelenségről.

darvak
Minden évben látványos a darvak vonulása Sopron környékén is. 
Fotó: Szilágyi Attila

Darvak a Fertő parton

Ahogy minden évben, október derekán újra megjelennek a darvak Magyarország nyugati határánál. A hatalmas, mintegy két méteres szárnyfesztávolságú madarak nemcsak méretükkel, hanem hangjukkal is uralják az őszi tájat. 

- Ahol daru van, azt nem lehet nem észrevenni – mondja Pellinger Attila. A krúgatás messze hangzik, a látvány pedig lélegzetelállító: szürke testek, fekete-fehér mintázatú nyakak, és a jellegzetes V-alakban húzó csapatok, amint a Fertő partja fölött lebegnek.

Kevesen tudják, hogy a darvak már az emberi történelem korai szakaszában is különleges helyet foglaltak el. A múltban még háziállatként is tartották őket. Nem a húsuk vagy tojásuk miatt, hanem mert kiváló „őrök” voltak. Rendkívül éberek és hangosak, minden mozgásra reagálnak, így várakban és birtokokon használták őket figyelmeztető „riasztóként”.

Fotó: Szilágyi Attila

A darvak vonulási útvonala évezredek alatt formálódott. A legtöbb példány Észak-Európából – főként Finnországból, Észtországból és a Baltikumból – indul, és a Tisza-völgyben, illetve a Hortobágyon gyülekezik, mielőtt dél vagy nyugat felé továbbindulna. A Fertő–Hanság Nemzeti Park ma már fontos pihenőhely ezen az úton.

- Ezek a madarak elképesztő energiát igényelnek. A repüléshez testükben zsír formájában raktározzák a „üzemanyagot”. Amikor már jól felhíztak, indulnak tovább telelőhelyeik felé – Franciaország, Spanyolország, sőt Portugália a célpont. Érdekesség, hogy egyre több daru választja a nyugati útvonalat: a Fertő-tónál pihenve, az Alpok északi oldalán keresztül haladnak tovább Németország, majd Franciaország irányába - fűzte hozzá a szakember.

Újra fészkelnek Magyarországon

Bár a daru korábban eltűnt hazánk fészkelő madarai közül, az utóbbi években ismét visszatért. A nagy lecsapolások idején elvesztette természetes élőhelyeit, de a vizes területek helyreállításával újra megtelepedett, amit elősegített az északabbi költőhelyek állományainak megerősödése. 

- Ma már a Fertő–Hanság Nemzeti Park területén is költ két-három pár. Ez a természetvédelmi siker azt jelzi, hogy a madarak jól érzik magukat az újraéledt élőhelyeken - mondta Pellinger Attila.

Jól látható, hogy mennyire fehér a ritka daru a többihez képest. 
Fotó: Pellinger Attila

Az idei szezon külön érdekessége, hogy egy fehér tollazatú darvat is megfigyeltek a térségben. Ez nem albinizmus, hanem egy ritka színváltozat, de ez nem példa nélküli jelenség a madárvilágban. 

- Az ilyen példányok mindig felkeltik a figyelmet, mert eltérnek a megszokottól – magyarázza a szakember. - Genetikailag olyan ez, mint az embernél: vannak különböző hajszínek, a természet változatossága teszi igazán érdekessé a világot.

Darvak nyomában – hol érdemes keresni őket? 

Aki személyesen is át szeretné élni a darvak vonulásának varázsát, annak most, október végén, november elején érdemes ellátogatnia a Fertőre. A legjobb megfigyelőpontok a tó keleti részén, Lászlómajor és Fertőújlak között találhatók. Kilátók és pihenőhelyek segítik a madárbarátokat, de Attila szerint átvonuláskor még Sopron felett is gyakran hallani a madarak krúgatását:

- Elég, ha az ember egy kicsit figyel. A darvak hangja jellegzetes, mély és rezgő, ha egyszer meghallotta, sosem felejti el.

A darvak érkezése nemcsak a madarászoknak, hanem mindenkinek szóló esemény: egyfajta ünnepe a természet körforgásának. A vándormadarak hűségesen térnek vissza minden ősszel, és jelzik, hogy az év újra fordul.

 

