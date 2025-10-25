1 órája
Megérkeztek a darvak – ősz a Fertő–Hanságba
Őszi szél, narancsba hajló nádasok, és a levegőt betöltő mély, krúgató hangok. Megérkeztek a darvak a Fertő–Hanság Nemzeti Parkba.
A természet egyik leglenyűgözőbb vándorló látványossága (darvak) idén is sokakat a szabadba csalogat. Az első csapatokat már több ezer példányra becsülik, de folyamatosan érkeznek újabb és újabb madarak, hogy megpihenjenek, táplálkozzanak és erőt gyűjtsenek a hosszú út folytatásához. Pellinger Attila, a Fertő–Hanság Nemzeti Park munkatársa mesélt a különleges jelenségről.
Darvak a Fertő parton
Ahogy minden évben, október derekán újra megjelennek a darvak Magyarország nyugati határánál. A hatalmas, mintegy két méteres szárnyfesztávolságú madarak nemcsak méretükkel, hanem hangjukkal is uralják az őszi tájat.
- Ahol daru van, azt nem lehet nem észrevenni – mondja Pellinger Attila. A krúgatás messze hangzik, a látvány pedig lélegzetelállító: szürke testek, fekete-fehér mintázatú nyakak, és a jellegzetes V-alakban húzó csapatok, amint a Fertő partja fölött lebegnek.
Kevesen tudják, hogy a darvak már az emberi történelem korai szakaszában is különleges helyet foglaltak el. A múltban még háziállatként is tartották őket. Nem a húsuk vagy tojásuk miatt, hanem mert kiváló „őrök” voltak. Rendkívül éberek és hangosak, minden mozgásra reagálnak, így várakban és birtokokon használták őket figyelmeztető „riasztóként”.
A darvak vonulási útvonala évezredek alatt formálódott. A legtöbb példány Észak-Európából – főként Finnországból, Észtországból és a Baltikumból – indul, és a Tisza-völgyben, illetve a Hortobágyon gyülekezik, mielőtt dél vagy nyugat felé továbbindulna. A Fertő–Hanság Nemzeti Park ma már fontos pihenőhely ezen az úton.
- Ezek a madarak elképesztő energiát igényelnek. A repüléshez testükben zsír formájában raktározzák a „üzemanyagot”. Amikor már jól felhíztak, indulnak tovább telelőhelyeik felé – Franciaország, Spanyolország, sőt Portugália a célpont. Érdekesség, hogy egyre több daru választja a nyugati útvonalat: a Fertő-tónál pihenve, az Alpok északi oldalán keresztül haladnak tovább Németország, majd Franciaország irányába - fűzte hozzá a szakember.
Újra fészkelnek Magyarországon
Bár a daru korábban eltűnt hazánk fészkelő madarai közül, az utóbbi években ismét visszatért. A nagy lecsapolások idején elvesztette természetes élőhelyeit, de a vizes területek helyreállításával újra megtelepedett, amit elősegített az északabbi költőhelyek állományainak megerősödése.
- Ma már a Fertő–Hanság Nemzeti Park területén is költ két-három pár. Ez a természetvédelmi siker azt jelzi, hogy a madarak jól érzik magukat az újraéledt élőhelyeken - mondta Pellinger Attila.
Az idei szezon külön érdekessége, hogy egy fehér tollazatú darvat is megfigyeltek a térségben. Ez nem albinizmus, hanem egy ritka színváltozat, de ez nem példa nélküli jelenség a madárvilágban.
- Az ilyen példányok mindig felkeltik a figyelmet, mert eltérnek a megszokottól – magyarázza a szakember. - Genetikailag olyan ez, mint az embernél: vannak különböző hajszínek, a természet változatossága teszi igazán érdekessé a világot.
Darvak nyomában – hol érdemes keresni őket?
Aki személyesen is át szeretné élni a darvak vonulásának varázsát, annak most, október végén, november elején érdemes ellátogatnia a Fertőre. A legjobb megfigyelőpontok a tó keleti részén, Lászlómajor és Fertőújlak között találhatók. Kilátók és pihenőhelyek segítik a madárbarátokat, de Attila szerint átvonuláskor még Sopron felett is gyakran hallani a madarak krúgatását:
- Elég, ha az ember egy kicsit figyel. A darvak hangja jellegzetes, mély és rezgő, ha egyszer meghallotta, sosem felejti el.
A darvak érkezése nemcsak a madarászoknak, hanem mindenkinek szóló esemény: egyfajta ünnepe a természet körforgásának. A vándormadarak hűségesen térnek vissza minden ősszel, és jelzik, hogy az év újra fordul.