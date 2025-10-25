Megérkeztek a darvak – ősz a Fertő–Hanságba

A természet egyik leglenyűgözőbb vándorló látványossága (darvak) idén is sokakat a szabadba csalogat. Az első csapatokat már több ezer példányra becsülik, de folyamatosan érkeznek újabb és újabb madarak, hogy megpihenjenek, táplálkozzanak és erőt gyűjtsenek a hosszú út folytatásához. Pellinger Attila, a Fertő–Hanság Nemzeti Park munkatársa mesélt a különleges jelenségről.

Minden évben látványos a darvak vonulása Sopron környékén is.

Fotó: Szilágyi Attila

Darvak a Fertő parton

Ahogy minden évben, október derekán újra megjelennek a darvak Magyarország nyugati határánál. A hatalmas, mintegy két méteres szárnyfesztávolságú madarak nemcsak méretükkel, hanem hangjukkal is uralják az őszi tájat.

- Ahol daru van, azt nem lehet nem észrevenni – mondja Pellinger Attila. A krúgatás messze hangzik, a látvány pedig lélegzetelállító: szürke testek, fekete-fehér mintázatú nyakak, és a jellegzetes V-alakban húzó csapatok, amint a Fertő partja fölött lebegnek.

Kevesen tudják, hogy a darvak már az emberi történelem korai szakaszában is különleges helyet foglaltak el. A múltban még háziállatként is tartották őket. Nem a húsuk vagy tojásuk miatt, hanem mert kiváló „őrök” voltak. Rendkívül éberek és hangosak, minden mozgásra reagálnak, így várakban és birtokokon használták őket figyelmeztető „riasztóként”.

Fotó: Szilágyi Attila

A darvak vonulási útvonala évezredek alatt formálódott. A legtöbb példány Észak-Európából – főként Finnországból, Észtországból és a Baltikumból – indul, és a Tisza-völgyben, illetve a Hortobágyon gyülekezik, mielőtt dél vagy nyugat felé továbbindulna. A Fertő–Hanság Nemzeti Park ma már fontos pihenőhely ezen az úton.

- Ezek a madarak elképesztő energiát igényelnek. A repüléshez testükben zsír formájában raktározzák a „üzemanyagot”. Amikor már jól felhíztak, indulnak tovább telelőhelyeik felé – Franciaország, Spanyolország, sőt Portugália a célpont. Érdekesség, hogy egyre több daru választja a nyugati útvonalat: a Fertő-tónál pihenve, az Alpok északi oldalán keresztül haladnak tovább Németország, majd Franciaország irányába - fűzte hozzá a szakember.

Újra fészkelnek Magyarországon