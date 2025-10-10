Örülsz neki?
Bergmann a Belvárosban - Újranyit Győr egyik legkedvesebb cukrászdája
A győriek kedvence közösségi média oldalán adott hírt magáról. Méghozzá nem is akármilyet, hosszú szünet után ismét finomabbnál finomabb süteményekkel vár a Bergmann Cukrászda!
"Hosszú szünet után a holnapi nappal ismét sütemény illattal és mosollyal telik meg aprócska, Király utcai cukrászdánk" - írta közösségi oldalán a Bergmann Cukrászda.
Újranyit a cukrászda
Csütörtöktől-hétfőig várják kedves vendégeiket, akár egy forró kávéra vagy finom süteményre.
Nyitvatartás:
Csütörtök - Hétfő: 10.00 - 18.00 óra
Kedd - Szerda: ZÁRVA
A cukrászda teljes posztját itt megtekintheti:
