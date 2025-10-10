október 10., péntek

Bergmann a Belvárosban - Újranyit Győr egyik legkedvesebb cukrászdája

A győriek kedvence közösségi média oldalán adott hírt magáról. Méghozzá nem is akármilyet, hosszú szünet után ismét finomabbnál finomabb süteményekkel vár a Bergmann Cukrászda!

Kisalföld.hu

"Hosszú szünet után a holnapi nappal ismét sütemény illattal és mosollyal telik meg aprócska, Király utcai cukrászdánk" - írta közösségi oldalán a Bergmann Cukrászda.

Újra szeretettel várja vendégeit a Bergmann Cukrászda.
Fotó: Bergmann Cukrászda Facebook
Fotó: Bergmann Cukrászda Facebook

Újranyit a cukrászda

Csütörtöktől-hétfőig várják kedves vendégeiket, akár egy forró kávéra vagy finom süteményre. 

Nyitvatartás:

Csütörtök - Hétfő: 10.00 - 18.00 óra

Kedd - Szerda: ZÁRVA

A cukrászda teljes posztját itt megtekintheti:

 

 

