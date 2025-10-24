október 24., péntek

Fájó döntés

58 perce

Bezárt a népszerű cukrászda – utánajártunk, mi az oka?

Címkék#szakemberhiány#termék#KisalfoldiIzek#Mézes Zserbó cukrászda

Múlt vasárnap nyitott ki utoljára a Mézes Zserbó cukrászda a mosonmagyaróvári Városközpontban. Juhász Viktor üzemeltetőnél érdeklődtünk, aki elmondta, az egyébként jól menő cukrászda szakemberhiány miatt zárt be Mosonmagyaróváron, de Hegyeshalomban továbbra is kaphatóak a megszokott termékeik.

Mészely Réka

A mosonmagyaróvári Városközpont kis ékszerdoboza volt a Mézes Zserbó cukrászda. Hétfő óta nem nyitott ki a népszerű vendéglátóhely, ahová jó volt beülni egy fagyira vagy éppen csak beugrani egy sajtos ropogósért. Juhász Viktor üzemeltető közölte: döntésük végleges. 

A cukrászda szakemberhiány miatt zár be a mosonmagyaróvári Városközpontban
A cukrászda szakemberhiány miatt zár be a mosonmagyaróvári Városközpontban
Fotó: Mészely Réka

Cukrászda a Városközpontban öt évig

– Öt éve nyitottuk meg a városközponti cukrászdánkat, ami jól is ment, sokan szerettek odajárni. Most azonban a végleges bezárás mellett döntöttünk, ennek oka a szakemberhiány – fogalmazott az üzemeltető, aki jelenleg szintén cukrász feleségével készíti az édes finomságokat és sajtos, sós ropogtatnivalókat.

– Ketten dolgoztunk négy ember helyett, ezt hosszú távon nem szerettük volna folytatni, ezért is hoztuk meg ezt a nehéz döntést. Nagy Ausztria elszívó ereje. Ugyanakkor most már nagyobbak sem szerettünk volna lenni, így nem is keresünk cukrász kollégát. Egy nyolcéves kisfiúnk van, szeretnénk vele is több időt tölteni – sorolta a cukrász édesapa, megjegyezve, hogy sokan fejezték ki sajnálatukat a bezárás miatt.

Korábban lehetett Mosonmagyaróváron kapni Mézes Zserbó termékeit viszonteladóknál, most már nem. Juhász Viktor viszont ígéri, hegyeshalmi cukrászdájukban minden marad változatlan, a termékeik palettája is. 

 

 

