Durva szárazság: eltűnt a víz a Bakony híres patakjából
Kiszáradt a Cuha-patak. A híres kirándulóhely, a Cuha medrében egy csepp víz sincs, ami októberben ez igencsak meglepő.
Kiszáradt a Cuha-patak. Az őszi az kirándulások, ezen belül az osztálykirándulások hónapja. Mostanában nagyon sokan gyalogolnak a csodás őszi Bakony tájain keresztül. Sok iskolai osztály teszi meg a klasszikus Vinye-Porva-Csesznek távot a turistaúton, amely többször keresztezi a Cuhát. Csodálkozva látják, hogy nincs víz a mederben. Az, hogy a nyáron, a nagy hőségben kiszárad a folyó, nem meglep, ám az, hogy októberben, az őszi esőzések évszakában sincs benne víz, több mint meglepő.
Cuha víz nélkül: ezért üres a folyó medre
Az ok azonban egyértelmű: a meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint október első fele is száraz volt. A folytatásban nem várható számottevő változás, eső csak alig érkezik. A vízhiány a talaj felső egy méteres rétegében a Bakony közepén, ahol patak kanyarogna, 122-134 milliméter! Októberben szokatlan, hogy ekkora aszály legyen. Így már érthető, ha száraz a Cuha-patak medre. Berecz Péter győri amatőr meteorológus a Kisalföldnek elmondta, hogy a Cuha vízgyűjtőjén kevés eső esett mostanság. Térségünkben az augusztus után a szeptember is az átlagnál valamivel kevesebb csapadékot hozott, majd az október már jóval kevesebbet. Októberben az átlagos 48 milliméter helyett eddig csak 6,3 milliméter hullott. Tegyük hozzá, hogy az adatok alapján a 30 napos csapadékösszeg-anomália Győrnél 45 milliméter, a Bakonyban -28, -43 milliméter a sokéves átlaghoz képest. Berecz Péter elmondta, hogy az anticiklonális hatás mostanában megakadályozza a csapadék kialakulását.
Ikonikus kirándulóhely
A Cuha nem állandó vízfolyás, neve száraz medret jelent, régóta kiszárad nyaranta, írta a Wikipédia. Ikonikus hely a Cuha völgye, a túrahelyek szépségversenyein rendre az élmezőnyben végez. A Cuhai-Bakony-ér a Bakony egyik legjelentősebb patakja, a Duna jobb oldali mellékvize Magyarországon. Az Eplény község területén eredő patak észak felé folyik, majd 81 kilométer megtétele után Gönyűt elhagyva éri el a Dunát. Az Öreg-Bakonyban eredő Cuha meredek sziklafalak között kanyargó vadregényes szurdokvölgye Porva-Csesznek vasútállomás és Vinye között húzódik. A patak mentén fut az 1896-ban megnyitott, eredetileg ipari célú Győr–Veszprém-vasútvonal, melynek látványos hegyvidéki szakasza alagutakkal, völgyhidakkal tűzdelt. A Cuha-völgy népszerű kirándulóhely, ahol többek közt a sziklamászók is találnak e sportághoz megfelelő sziklafalakat.
A Cuha megközelítése
Ikonikus hely a Cuha völgye, a túrahelyek szépségversenyein rendre az élmezőnyben végez, a Bakonyon belül is különlegesnek számít, a Veszprém és Győr-Moson-Sopron vármegyében élőknek ráadásul nem kell sok száz kilométert utazniuk, hogy páratlan természeti szépségét megcsodálják, említette meg a Veol. A környéken sokféle gyalog- és biciklitúra-lehetőséggel találkozhatunk. Kiépített tanösvényen járhatunk végig, a kijelölt tűzrakóhelyeken pedig szalonnasütés is lehetséges. A szurdokon végighalad a Közép-Dunántúli Piros turistaútvonal, amelynek ezen szakaszának érdekessége, hogy a patak többször keresztezi az utat, híd nélkül. (Köveken ugrálva megoldható az átkelés). Megközelítése: Legkönnyebben vonattal a Győr–Veszprém-vasútvonalon, de autóval is érkezhetünk a 82-es főúton, Veszprém-Zirc vagy Győr felől.
A Cuha vize
A patakban huszonöt halfaj él, melyből öt védett, míg partjai mentén számos védett növényfaj talál megfelelő élőhelyre. Vízhozama átlagosan 1,55 m³/s, ami csapadékosabb idő esetén akár 40 m³/s-ra is emelkedhet. Ártere négyezer hektáron terül el. A patak hossza a forrástól a torkolatig 81 km és vízgyűjtő területe 547 négyzetkilométer.[3] A patak legnagyobb vízállása Bakonybánknál 314 cm volt 1970. január elsején.
