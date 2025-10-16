Durva szárazság: eltűnt a víz a Bakony híres patakjából

Kiszáradt a Cuha-patak. Az őszi az kirándulások, ezen belül az osztálykirándulások hónapja. Mostanában nagyon sokan gyalogolnak a csodás őszi Bakony tájain keresztül. Sok iskolai osztály teszi meg a klasszikus Vinye-Porva-Csesznek távot a turistaúton, amely többször keresztezi a Cuhát. Csodálkozva látják, hogy nincs víz a mederben. Az, hogy a nyáron, a nagy hőségben kiszárad a folyó, nem meglep, ám az, hogy októberben, az őszi esőzések évszakában sincs benne víz, több mint meglepő.

Cuha víz nélkül: ezért üres a folyó medre.

Az ok azonban egyértelmű: a meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint október első fele is száraz volt. A folytatásban nem várható számottevő változás, eső csak alig érkezik. A vízhiány a talaj felső egy méteres rétegében a Bakony közepén, ahol patak kanyarogna, 122-134 milliméter! Októberben szokatlan, hogy ekkora aszály legyen. Így már érthető, ha száraz a Cuha-patak medre. Berecz Péter győri amatőr meteorológus a Kisalföldnek elmondta, hogy a Cuha vízgyűjtőjén kevés eső esett mostanság. Térségünkben az augusztus után a szeptember is az átlagnál valamivel kevesebb csapadékot hozott, majd az október már jóval kevesebbet. Októberben az átlagos 48 milliméter helyett eddig csak 6,3 milliméter hullott. Tegyük hozzá, hogy az adatok alapján a 30 napos csapadékösszeg-anomália Győrnél 45 milliméter, a Bakonyban -28, -43 milliméter a sokéves átlaghoz képest. Berecz Péter elmondta, hogy az anticiklonális hatás mostanában megakadályozza a csapadék kialakulását.

Ikonikus kirándulóhely

A Cuha nem állandó vízfolyás, neve száraz medret jelent, régóta kiszárad nyaranta, írta a Wikipédia. Ikonikus hely a Cuha völgye, a túrahelyek szépségversenyein rendre az élmezőnyben végez. A Cuhai-Bakony-ér a Bakony egyik legjelentősebb patakja, a Duna jobb oldali mellékvize Magyarországon. Az Eplény község területén eredő patak észak felé folyik, majd 81 kilométer megtétele után Gönyűt elhagyva éri el a Dunát. Az Öreg-Bakonyban eredő Cuha meredek sziklafalak között kanyargó vadregényes szurdokvölgye Porva-Csesznek vasútállomás és Vinye között húzódik. A patak mentén fut az 1896-ban megnyitott, eredetileg ipari célú Győr–Veszprém-vasútvonal, melynek látványos hegyvidéki szakasza alagutakkal, völgyhidakkal tűzdelt. A Cuha-völgy népszerű kirándulóhely, ahol többek közt a sziklamászók is találnak e sportághoz megfelelő sziklafalakat.