Figyelem! Így változik a CT és MR vizsgálatok időpontfoglalása a Petz-kórházban

A győri kórházi ellátás, szakrendelés során kapott dokumentáció tartalmazni fogja a CT és MR vizsgálat előjegyzés időpontját, így telefonos időpontfoglalásra nem lesz szükség.

A CT és MR vizsgálatok rendje módosul a győri Petz-kórházban. Fotó: MW-archívum

A CT és MR vizsgálat előjegyzés rendje az alábbiak szerint alakul mostantól a Petz-kórházban

"Abban az esetben, ha Ön már rendelkezik beutalóval, kérjük, hogy időpont előjegyzéshez hívja a +36-96-507-900 telefonszámot, majd az 5404-es melléket hétfőtől péntekig, 7-15 óra között, vagy időpont előjegyzéséhez a [email protected] címre írjon üzenetet, TAJ szám, név, születési idő, telefonszám, beküldő diagnózis megnevezése, vizsgálat típusa (CT vagy MR) és vizsgálandó régió (pl. koponya ct, has, mellkas) adatok megadásával, vagy időpont előjegyzését személyesen is megteheti, 7-15 óra között 2025. október 31-ig a B épület, 1. emeletén, a radiológiai recepción 2025. november 3-tól a kórház volt Affidea recepcióján (9024 Győr, Vasvári Pál u. 2., bejárat a Tihanyi Árpád út felől) - közölte a Petz-kórház.

Ezek az ellátási területek

Abban az esetben, ha Ön nem a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházban kapta a beutalóját, kérjük, hogy időpont előjegyzéséhez hívja a +36-96-507-900 telefonszámot, majd az 5404-es melléket hétfőtől péntekig, 7-15 óra között.

Kérjük, jelentkezésekor lakcíme alapján vegye figyelembe az alábbiakat:

MR ellátási terület: Csornai járás, Győri járás, Mosonmagyaróvári járás, Pannonhalmi járás, Téti járás, Bábolna

CT ellátási terület: Csornai járás, Győri járás, Pannonhalmi járás, Téti járás, Bábolna

Amennyiben nem ezekben a régiókban lakik, úgy Önnek rendelkezésére áll másik kórházban vizsgálati lehetőség, kérjük, hogy ott érdeklődjön időpontokért - zárul a Petz-kórház közleménye.