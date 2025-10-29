Csőtörés: több utcában sincs víz Győrben, mutatjuk a helyszíneket

Ivóvízvezeték csomópont csere munkák közben csőtörés történt Győrben a Zöld utca és a Szőnyi Márton utca kereszteződésénél az ivóvízvezetéken. A hibaelhárítás ideje alatt az ivóvízellátás szünetelésére lehet számítani az alábbi utcákban:

Zöld utca

Szőnyi Márton utca

Török Ignác utca