Csőtörés
1 órája
Csőtörés: több utcában sincs víz Győrben, mutatjuk a helyszíneket
Ivóvízvezeték csomópont csere munkák közben csőtörés történt Győrben a Zöld utca és a Szőnyi Márton utca kereszteződésénél az ivóvízvezetéken. A hibaelhárítás ideje alatt az ivóvízellátás szünetelésére lehet számítani az alábbi utcákban:
- Zöld utca
- Szőnyi Márton utca
- Török Ignác utca
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre