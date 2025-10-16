Igazgatót választottak és a hitelkeretről is döntöttek a képviselők Csornán

Újabb öt éven át Sági Géza irányíthatja a Csorna Projekt Kft.-t, így döntött csütörtöki ülésén a csornai képviselő-testület. A céget 2020-ban alapította meg az önkormányzat azzal a feladattal, hogy a város nagyberuházásait felügyelje, koordinálja. Ilyen volt például a közelmúltban a tekecsarnok építése, vagy a termálfürdő felújítása. Dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester vázolta, hogy Sági Géza öt éves megbízatása lejárt. Mint megjegyezte, munkájának eredménye mindenki előtt ismert és ezek alapján javasolta további, öt éves kinevezését, amivel a testület tagjai egyetértettek.

A csornai képviselő-testület csütörtökön ülésezett. Többek között a Csorna Projekt Kft. élére választottak igazgatót. Fotó: Cs. K. A.

Csorna Projekt után Máltai Szeretetszolgálat

Az ülésen beszámolt 2024-ben végzett munkájukról a Magyar Máltai Szeretetszolgálat csornai Gondviselés házának vezetője. Kiss Magdolna, aki ebben az évben lett az intézmény vezetője a testületnek elmondta: két napközi otthont működtetnek, egyiket a Szent István téren, másikat a Laky Döme utcában. Mindkét helyen van még szabad férőhely, a Laky Döme utca épületük húsz férőhelyes, ott általában tizenheten vannak a gondozottak, a tizenkét fős Szent István téren nyolcan veszik igénybe a szolgáltatást. Az intézményvezető kifejtette: legfontosabb célja, hogy a város életébe integrálni tudják a fogyatékkal élőket, segítség az önállóságukat és azon vannak, hogy a helybeliek legyenek elfogadóbbak. "Azt látom, hogy ezek a fiatal felnőttek kikerülnek az életbe és ott elengedik a kezüket. Én szeretném fogni a kezüket" - fejtette ki Kiss Magdolna. Dr. Bónáné dr. Németh Katalin megköszönte a beszámolót és a máltaiak munkáját, illetve megígérte, hogy továbbra is számíthatnak az önkormányzat együttműködésére.

Sági Géza ügyvezető igazgató.

Napirenden volt az önkormányzat 2026-os folyószámla hitelszerződésének megkötése. A polgármester tájékoztatott, hogy 2025-ben már felvették ezt a hitelt, amiről tudni kell, hogy "éven belüli" hitel, azaz nem kell hozzá kormányzati hozzájárulás. A hitel lényege, hogy szükség esetén hozzányúlhat az önkormányzat, de év végéig vissza kell tölteni a keretet. Elsősorban likviditási problémák esetén lehet ehhez a lehetőséghez nyúlni.