678 milliós fejlesztés

1 órája

A csónakházzal régi álom vált valóra – ilyen lett a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület új otthona - fotók

Címkék#anyaghasználat#egyesület csónakház#formavilág#beton#álom

A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület régi álma vált valóra: átadták a Voluta Csónakházat. A 678 millió forintból emelt csónakház földszinti részén a hajókat tárolják, az emeleti részein öltözőket, konditermet és vizesblokkokat alakítottak ki.

Mészely Réka

Új, impozáns épülettel gazdagodott Mosonmagyaróvár. A helyi önkormányzat támogatásával a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület  modern csónakházat tudhat magáénak, amit ünnepélyesen hétfőn adtak át. 

A 678 millió forintból emelt csónakház földszinti részén a hajókat tárolják, az emeleti részein öltözőket, konditermet és vizesblokkokat alakítottak ki.
Fotó: Kerekes István 
Fotó: Kerekes István

Csónakház modern formavilággal

Az önkormányzat tulajdonában álló, helyileg a Strand u. 16. szám alatti, a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület kezelésében lévő területen új csónakház építéséről döntött a helyi képviselő-testület még 2019-ben. A korábbiakban a tervek pályázatból való megvalósítását tűzték ki célul, de a becsült költségek rendkívül magasnak bizonyultak. A képviselő-testület 2023 februárjában a pályázat visszavonása mellett döntött. A terveket átdolgozták, elhagyták belőle a turisztikai elemeket és nyílt közbeszerzést írtak ki, amit a Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft. nyert el. A kivitelezési szerződést tavaly augusztusban kötötték meg. A sport, a barátság a víz szeretetével találkozik az egyesület új otthonában, a Voluta Csónakházban. 

Lehetőség folyók ölelésében

Az ünnepre készült kisfilm mellett Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester is történelmi áttekintőt nyújtott. Emlékeztetett arra, hogy a rendszerváltás után kezdte kiaknázni a város, hogy folyók ölelésében fekszik, igaz, e téren még van bőven tennivaló. Dr. Wlasitsch Mirkó és barátai 1993-ban kezdeményezték a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület létrejöttét, mely ma több szakosztályba várja az érdeklődőket. Száz fölötti gyermeket, felnőttet, parasportolót mozgatnak meg, egyre nagyobb eredményekkel a hazai és nemzetközi versenyeken. Amellett, hogy méltó otthonra találtak a modern épületben, az céges rendezvények helyszínéül is szolgálhat. 

Ilyen lett a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület új otthona

Fotók: Kerekes István

– Pörögjenek az evezők, egyre nagyobb volutát keltsenek – kívánta a városvezető, aki mindenkinek köszönetet mondott, aki az épület létrejöttéért tett.

Sportcentrum és kulturális hely

  • Németh Veronika, az épület tervezője a részletekbe is beavatta a jelenlevőket: a szomszédos házak formavilága ihlette a csónakházat, az anyaghasználat során a nyers beton szépségét emelték ki, emellett a graffitik, a mosdók és több elem is vidámságot tükröznek. Az építész emlékeztetett: egyelőre az épületegyüttes egy része készült el, de lát fantáziát szomszédos ingatlanban is. 
  • Dr. Wlasitsch Mirkó, az egyesület elnökségi tagja szerint ez nemcsak egy sportcentrum, hanem kulturális hely is lesz. 
  • Szabó Gyula kivitelezőként arról beszélt, hogy az ingatlan nemcsak a város épített környezetét gazdagítja, a turisztikai és közösségi életét is erősíti. A település jövőjét szolgáló fejlesztésnél magas minőségre, szakmaiságra törekedtek: 21. századi, egyedi, modern épület jött létre. 
  • Radnics Zoltán piarista atya áldotta meg a csónakházat, melynek földszinti részén tudják a hajókat tárolni, az emeleti részein öltözőket, konditermet és mosdókat alakítottak ki. 

 

