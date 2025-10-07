A csónakházzal régi álom vált valóra – ilyen lett a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület új otthona - fotók

Új, impozáns épülettel gazdagodott Mosonmagyaróvár. A helyi önkormányzat támogatásával a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület modern csónakházat tudhat magáénak, amit ünnepélyesen hétfőn adtak át.

A 678 millió forintból emelt csónakház földszinti részén a hajókat tárolják, az emeleti részein öltözőket, konditermet és vizesblokkokat alakítottak ki.

Fotó: Kerekes István

Csónakház modern formavilággal

Az önkormányzat tulajdonában álló, helyileg a Strand u. 16. szám alatti, a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület kezelésében lévő területen új csónakház építéséről döntött a helyi képviselő-testület még 2019-ben. A korábbiakban a tervek pályázatból való megvalósítását tűzték ki célul, de a becsült költségek rendkívül magasnak bizonyultak. A képviselő-testület 2023 februárjában a pályázat visszavonása mellett döntött. A terveket átdolgozták, elhagyták belőle a turisztikai elemeket és nyílt közbeszerzést írtak ki, amit a Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft. nyert el. A kivitelezési szerződést tavaly augusztusban kötötték meg. A sport, a barátság a víz szeretetével találkozik az egyesület új otthonában, a Voluta Csónakházban.

Lehetőség folyók ölelésében

Az ünnepre készült kisfilm mellett Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester is történelmi áttekintőt nyújtott. Emlékeztetett arra, hogy a rendszerváltás után kezdte kiaknázni a város, hogy folyók ölelésében fekszik, igaz, e téren még van bőven tennivaló. Dr. Wlasitsch Mirkó és barátai 1993-ban kezdeményezték a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület létrejöttét, mely ma több szakosztályba várja az érdeklődőket. Száz fölötti gyermeket, felnőttet, parasportolót mozgatnak meg, egyre nagyobb eredményekkel a hazai és nemzetközi versenyeken. Amellett, hogy méltó otthonra találtak a modern épületben, az céges rendezvények helyszínéül is szolgálhat.