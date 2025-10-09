Csodálatos ünnepség a Stefánia Palotában

A Honvéd Hagyományőrző Egyesület /HOHE/ 1990-ben Kéri Kálmán vezérezredes javaslatára alakult meg. Az alakuló közgyűlésen Kéri Kálmánt választották elnöknek. A 35. évfordulót Budapesten az ikonikus épület dísztermében szeptember 24-én, csodálatosan megszervezett környezetben tartották.

A köszöntőt Lévai Miklós ny. alezredes a HOHE elnöke és Prof. dr. Szakály Sándor ny. ezredes tiszteletbeli elnök mondta és köszöntötte a megjelenteket. A köszöntőben az összefogást, a bajtársi szellem továbbvitelét a honvédelem ügyét, az idősökre való odafigyelést erősítették. Egy igen ritka eseményre is sor került. A közelmúltban elhunyt Lukács Antal százados HOHE győri tagtárs feleségét Veronikát is meghívták az ünnepségre.

Lévai elnök úr a jubileumi ünnepségen több elismerést adott át, majd zárásként Kulcsár Béla harmonikaművész HOHE tagtárs nagyszerű előadást tartott. Az ünnepség fényét a győri Obsitos dalárda zárta, amely vastaps "jutalomban" részesült - írta Takács Imre ny. határőr alezredes HOHE és obsitos tag, résztvevő.