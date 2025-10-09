október 9., csütörtök

Dénes névnap

13°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Honvéd Hagyományőrző Egyesület

1 órája

Csodálatos ünnepség a Stefánia Palotában

Címkék#Honvéd Hagyományőrző Egyesület#HOHE#Stefánia Palotában#ünnepség

Kisalföld.hu

A Honvéd Hagyományőrző Egyesület /HOHE/ 1990-ben Kéri Kálmán vezérezredes javaslatára alakult meg. Az alakuló közgyűlésen Kéri Kálmánt választották elnöknek. A 35. évfordulót Budapesten az ikonikus épület dísztermében szeptember 24-én, csodálatosan megszervezett környezetben tartották.  

A köszöntőt Lévai Miklós ny. alezredes a HOHE elnöke és Prof. dr. Szakály Sándor ny. ezredes tiszteletbeli elnök mondta és köszöntötte a megjelenteket. A köszöntőben az összefogást, a bajtársi szellem továbbvitelét a honvédelem ügyét, az idősökre való odafigyelést erősítették. Egy igen ritka eseményre is sor került. A közelmúltban elhunyt Lukács Antal százados HOHE győri tagtárs feleségét Veronikát is meghívták az ünnepségre. 

Lévai elnök úr a jubileumi ünnepségen több elismerést adott át, majd zárásként Kulcsár Béla harmonikaművész HOHE tagtárs nagyszerű előadást tartott. Az ünnepség fényét a győri Obsitos dalárda zárta, amely vastaps "jutalomban" részesült - írta Takács Imre ny. határőr alezredes HOHE és obsitos tag, résztvevő.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu