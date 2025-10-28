Tönkretették a cseszneki vár vadonatúj játékait

Bő egy héttel ezelőtt nagy reményekkel mutattuk be nektek pecsételős játékunkat, melyen keresztül megismerhettétek a vár történetét és a környék egyéb érdekességeit. A játék a vártnál is nagyobb sikert aratott, sorra érkeztek kipróbálni a csoportok, családok. A gyermekek arcán a kezdeti izgalmat a sikeres befejezés után az öröm váltotta fel, mikor megkapták megérdemelt jutalmukat, egy fából készült, koronát vagy épp virágszálat ábrázoló kis medált. Bő egy hét elteltével azonban sajnos be kell szüntetnünk a játékot, ugyanis a pecséteket rejtő ládikákat megrongálták, a pecséttel végigpecsételték a várfalat, a ládákat záró lakatok közül pedig többet elloptak. Mi adni akartunk nektek! Önfeledt játékot, szórakozást, élményt. Így azonban nem megy. A játék a mai naptól nem elérhető.