Vandálok

48 perce

Tönkretették a cseszneki vár vadonatúj játékait

Címkék#Csesznek#cseszneki vár#vandál

Szomorú hírt tettek közzé a Győr-Moson-Sopron határához közeli cseszneki vár munkatársai.

Kisalföld.hu

Megingott a bizalma a cseszneki vár személyzetének. Közösségi oldalukon tették közzé a szomorú részleteket. Még szeptemberben a győri manóajtókban tettek kárt ismeretlenek.

Romboltak ismeretlenek a cseszneki várban.
A cseszneki vár játékait rongálták meg ismeretlenek. Forrás: Zirc és Bakony

Tönkretették a cseszneki vár új játékait

Bő egy héttel ezelőtt nagy reményekkel mutattuk be nektek pecsételős játékunkat, melyen keresztül megismerhettétek a vár történetét és a környék egyéb érdekességeit. A játék a vártnál is nagyobb sikert aratott, sorra érkeztek kipróbálni a csoportok, családok. A gyermekek arcán a kezdeti izgalmat a sikeres befejezés után az öröm váltotta fel, mikor megkapták megérdemelt jutalmukat, egy fából készült, koronát vagy épp virágszálat ábrázoló kis medált. Bő egy hét elteltével azonban sajnos be kell szüntetnünk a játékot, ugyanis a pecséteket rejtő ládikákat megrongálták, a pecséttel végigpecsételték a várfalat, a ládákat záró lakatok közül pedig többet elloptak. Mi adni akartunk nektek! Önfeledt játékot, szórakozást, élményt. Így azonban nem megy. A játék a mai naptól nem elérhető.

- közölték a vár munkatársai.

Ilyen volt a pecsételős játék

A kicsiknek és nagyoknak szánt játékokról testvérportálunk a veol.hu így írt:

Új, pecsételős játékot hirdetett a cseszneki vár, öt kincsesláda rejtekhelyét találhatjuk meg a vidám, fejtörőkkel bővített kincskeresés során a Bakony egyik legszebb panorámát nyújtó magaslatán.

Videóban is megnézhetitek milyenek voltak a játékok:

 

