Nem zár be a kónyi sajtműhely, csak rossz hírét keltették a kis gazdaságnak az interneten

Apró, de bosszantó gonoszkodás zavarta meg a kónyi Csengettyűs Sajtműhely működését. Valaki "Végleg bezárt"-ra állította a gazdaság információs paneljét az interneten. A kistermelők bíznak benne, hogy a termékeiket kedvelőket nem bizonytalanítja el a rosszakarat. Biztosítják fogyasztóikat, hogy a megszokott módon és színvonalon dolgoznak tovább a Csengettyűs Sajtműhelyben.

Hiába híresztelik a végét a kónyi Csengettyűs Sajtműhelynek, nem zár be a kis gazdaság. Fotó: Sajtműhely

Dolgozik tovább a Csengettyűs Sajtműhely

"Ma szembesültünk vele, valaki rosszindulatból tréfát űz velünk. A kónyi Csengettyűs Sajtműhely nem zárt be, bárki is szeretné, hogy így legyen. Dolgozunk, ezerrel gyártjuk a jobbnál jobb sajtokat. Ilyen módon senki sem állíthat meg bennünket! Facebookos oldalunkon, telefonon, e-mailben elérhetőek vagyunk"-írták közösségi oldalukon a csengettyűsök.

A kónyi sajtműhely családi vállalkozás, Farkas Zoltán és felesége, Vass Gabriella a tulajdonosok. 2007-ben kezdték el a gazdálkodást és saját tapasztalataik alapján lépegettek folyamatosan előre. Termékeiket piacokon értékesítik és sajtjaik egyre népszerűbbek lettek. Nem maradtak el az eredmények sem, jelentős versenyekre nevezték be sajtjaikat és mindenhol komoly eredményeket értek el.

Műhelyüket tehát most sem zárják be, hiába "keltik végüket" rosszakaróik.