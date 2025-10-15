október 15., szerda

Programsorozat

1 órája

„Cseh Ősz” a Soproni Egyetemen: új korszak a magyar-cseh kulturális és tudományos együttműködésben

Címkék#együttműködés#Soproni Egyetem#Csehország

A Soproni Egyetem „Cseh Ősz” (CSŐSZ) címmel különleges, egész szemesztert átívelő programsorozatot indított. Nemcsak a magyar közönség számára kínál élményeket, hanem aktív cseh részvétellel, közös oktatási és kulturális projektekkel valósul meg.

Kisalföld.hu
  • Cseh-magyar eseménysorozat az egyetemen
  • Kiállítás, koncertek, bútortervezők és minden más egészen decemberig

Az eseménysorozat a magyar-cseh tudományos, művészeti és társadalmi együttműködés új fejezete, amelyet a két egyetem, valamint a Cseh Köztársaság Nagykövetsége és a Cseh Centrum is segít.

cseh
Cseh ősz címmel programsorozat indult a Soproni Egyetemen. A Botanikus kertben egy kiállítást láthatnak az érdeklődők. 
Fotó: Rombai Péter

Cseh ősz a Soproni Egyetemen

- Történelmünk és hagyományaink számos ponton összefonódnak. Egyetemeink portfóliója sok hasonlóságot mutat az erdőgazdálkodás, a faipar, a dizájn és a pedagógia területén, ezért különösen fontosnak tartjuk, hogy a hasonló profilú, közeli országok intézményeivel erős szakmai és baráti kapcsolatot ápoljunk. Bízunk benne, hogy ez a találkozó egy hosszú és gyümölcsöző együttműködés kezdete, amely közös projektekhez, oktatási programokhoz és új élményekhez vezet - mondta a „Cseh Ősz” ünnepélyes megnyitóján Prof. Dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora, aki azt is bejelentette: a Brnói Mendel Egyetemmel közösen elhatározták: egyetemi sörfőzdét alapítanak a jövőben Sopronban, amely a két intézmény partnerségének szimbóluma lesz.

Prof. Dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora. 
Fotó: Rombai Péter

- A Brnói Mendel Egyetem és a Soproni Egyetem valójában nincs messze egymástól sem kilométerben, sem szellemileg. A két intézményt sok minden összeköti, különösen az erdészeti és mezőgazdasági karok közös múltja és hivatása. Egyetemünk névadója, Gregor Mendel, a genetika atyja, igazi polihisztor volt. Az ő szellemisége ma is arra ösztönöz bennünket, hogy a tudományok között hidakat építsünk. Ugyanezt a szellemiséget szeretnénk követni az együttműködésben is. Tapasztalatainkat, tudásunkat, kutatási eredményeinket szívesen megosztjuk a Soproni Egyetemmel, és a jövőben közös csereprogramok, tudományos kutatások és akadémiai projektek indítását tervezzük. Hiszem, hogy az együttműködés nemcsak lehetséges, hanem szükséges is – hangsúlyozta Prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D, a Brnói Mendel Egyetem külügyi rektorhelyettese.

Prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D, a Brnói Mendel Egyetem külügyi rektorhelyettese. 
Fotó: Rombai Péter

Az ünnepélyes megnyitót a Soproni Egyetem Botanikus kertjében tartották, ahol „A rejtekadó erdő” című természetfotó-kiállítás nyílt meg a „Cseh Paradicsom” Geopark fotósai és a soproni hallgatók alkotásaiból. A rendezvényen közreműködött a Brnói Mendel Egyetem vadászkürt együttese.

Petr Hoštálek, a Cseh Köztársaság Nagykövetségének első titkára. 
Fotó: Rombai Péter

- Budapestről érkeztem Sopronba, hogy a nagykövet asszonyt helyettesítve megnyissam a Csehországról és a „Cseh Paradicsom Geoparkról” szóló kiállítást, amely a cseh kultúra, természet és hagyományok sokszínűségét mutatja be. Boldog vagyok, hogy az idei ősz középpontjában Csehország állhat. Hiszem, hogy az ilyen események közelebb hozzák egymáshoz népeinket, és megerősítik a kölcsönös tisztelet és együttműködés szellemét – emelte ki Petr Hoštálek, a Cseh Köztársaság Nagykövetségének első titkára.

Az egyetem Botanikus kertjében tekinthető meg a Cseh Paradicsom Geoparkról” szóló kiállítás. 
Fotó: Rombai Péter

A megnyitót követő Polka Party a Ligneum Rendezvényházban a két egyetem hallgatói és művészei közös zenei estjévé vált. A Brass Brothers, a Testvériség Táncegyüttes, az Ürmös Tánckör, valamint cseh és soproni vadászkürtösök teremtettek igazi közép-európai fesztiválhangulatot.

A Cseh Ősz programjai közös képzéseket, workshopokat és vendégelőadásokat is magukban foglalnak, és lesz „Knédli hét” a Nyugat Étteremben, „Skodák Skodái” autódesign-bemutató, Hild-séta Sopron belvárosában, cseh filmvetítés, társasjáték-est, gyerekirodalmi programok, valamint „Moha és Páfrány nyomában” természetjáró túra. A Soproni Egyetem Zöld Egyetemként nemcsak a fenntarthatóság iránti elkötelezettségét erősíti, hanem azt is, hogy a kulturális sokszínűség és a nemzetközi párbeszéd elengedhetetlen a jövő felsőoktatásában.

 

