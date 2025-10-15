„Cseh Ősz” a Soproni Egyetemen: új korszak a magyar-cseh kulturális és tudományos együttműködésben

Cseh-magyar eseménysorozat az egyetemen

Kiállítás, koncertek, bútortervezők és minden más egészen decemberig

Az eseménysorozat a magyar-cseh tudományos, művészeti és társadalmi együttműködés új fejezete, amelyet a két egyetem, valamint a Cseh Köztársaság Nagykövetsége és a Cseh Centrum is segít.

Cseh ősz címmel programsorozat indult a Soproni Egyetemen. A Botanikus kertben egy kiállítást láthatnak az érdeklődők.

Fotó: Rombai Péter

Cseh ősz a Soproni Egyetemen

- Történelmünk és hagyományaink számos ponton összefonódnak. Egyetemeink portfóliója sok hasonlóságot mutat az erdőgazdálkodás, a faipar, a dizájn és a pedagógia területén, ezért különösen fontosnak tartjuk, hogy a hasonló profilú, közeli országok intézményeivel erős szakmai és baráti kapcsolatot ápoljunk. Bízunk benne, hogy ez a találkozó egy hosszú és gyümölcsöző együttműködés kezdete, amely közös projektekhez, oktatási programokhoz és új élményekhez vezet - mondta a „Cseh Ősz” ünnepélyes megnyitóján Prof. Dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora, aki azt is bejelentette: a Brnói Mendel Egyetemmel közösen elhatározták: egyetemi sörfőzdét alapítanak a jövőben Sopronban, amely a két intézmény partnerségének szimbóluma lesz.

Prof. Dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora.

Fotó: Rombai Péter

- A Brnói Mendel Egyetem és a Soproni Egyetem valójában nincs messze egymástól sem kilométerben, sem szellemileg. A két intézményt sok minden összeköti, különösen az erdészeti és mezőgazdasági karok közös múltja és hivatása. Egyetemünk névadója, Gregor Mendel, a genetika atyja, igazi polihisztor volt. Az ő szellemisége ma is arra ösztönöz bennünket, hogy a tudományok között hidakat építsünk. Ugyanezt a szellemiséget szeretnénk követni az együttműködésben is. Tapasztalatainkat, tudásunkat, kutatási eredményeinket szívesen megosztjuk a Soproni Egyetemmel, és a jövőben közös csereprogramok, tudományos kutatások és akadémiai projektek indítását tervezzük. Hiszem, hogy az együttműködés nemcsak lehetséges, hanem szükséges is – hangsúlyozta Prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D, a Brnói Mendel Egyetem külügyi rektorhelyettese.

Prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D, a Brnói Mendel Egyetem külügyi rektorhelyettese.

Fotó: Rombai Péter

Az ünnepélyes megnyitót a Soproni Egyetem Botanikus kertjében tartották, ahol „A rejtekadó erdő” című természetfotó-kiállítás nyílt meg a „Cseh Paradicsom” Geopark fotósai és a soproni hallgatók alkotásaiból. A rendezvényen közreműködött a Brnói Mendel Egyetem vadászkürt együttese.