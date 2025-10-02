Gyerekek és támogatóik együtt
1 órája
Csapatépítő programot tartottak halmozottan sérült gyerekeknek Győrben
A Turizmus világnapján fantasztikus programot rendeztek az Egy a világunk Alapítvány szülői közösségének, halmozottan sérült gyermekeknek és támogatóiknak.
A Turizmus Világnapján, az Egy a világunk Alapítvány és a GyereGyőrbe Tematikus városnézések és Hajós élményprogramok szervezésében "Angyalok az angyalok útján" címmel vett részt egy csapatépítő programon az alapítvány szülői közössége, halmozottan sérült gyerekekkel és támogatóikkal.
Csobayné Pintér Éva- a GyereGyőrbe Tematikus városnézések és Hajós élményprogramok idegenvezetőjének vezetésével.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre