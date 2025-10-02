október 2., csütörtök

Gyerekek és támogatóik együtt

2 órája

Csapatépítő programot tartottak halmozottan sérült gyerekeknek Győrben

Címkék#Egy a világunk Alapítvány#csapatépítő program#Turizmus Világnap#Angyalok az angyalok útján#GyereGyőrbe Tematikus városnézések#Hajós élményprogramok

A Turizmus világnapján fantasztikus programot rendeztek az Egy a világunk Alapítvány szülői közösségének, halmozottan sérült gyermekeknek és támogatóiknak.

Kisalföld.hu

A Turizmus Világnapján, az Egy a világunk Alapítvány és a GyereGyőrbe Tematikus városnézések és Hajós élményprogramok szervezésében "Angyalok az angyalok útján" címmel vett részt egy csapatépítő programon az alapítvány szülői közössége, halmozottan sérült gyerekekkel és támogatóikkal.

Csobayné Pintér Éva- a GyereGyőrbe Tematikus városnézések és Hajós élményprogramok idegenvezetőjének vezetésével.

Fantasztikus csapatépítő programot tartottak Győrben.
Fotó: Csobay Dániel fotográfus

 

 

