Csapatépítő programot tartottak halmozottan sérült gyerekeknek Győrben

A Turizmus Világnapján, az Egy a világunk Alapítvány és a GyereGyőrbe Tematikus városnézések és Hajós élményprogramok szervezésében "Angyalok az angyalok útján" címmel vett részt egy csapatépítő programon az alapítvány szülői közössége, halmozottan sérült gyerekekkel és támogatóikkal.

Csobayné Pintér Éva- a GyereGyőrbe Tematikus városnézések és Hajós élményprogramok idegenvezetőjének vezetésével.