Javult a csapadékvíz elvezetés Nagybajcson

A csapadékvíz elvezetést fejlesztették több mint 71 millió forintból Nagybajcson a Széchenyi Terv Plusz program keretében. A kivitelezés során kiemelt figyelmet kapott a klímavédelem és a helyi értékek védelme valamint az esélyegyenlőség biztosítása, hogy az egész területén biztosított legyen a polgárok egyenlő hozzáférése közszolgáltatások, ideértve a csapadékvíz-elvezetést és a belterületi vízrendezést.

A projekt során figyeltek az ár-, belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentésére, a felszíni vizek minőségének javítására, a további környezeti káresemények megelőzésére, illetve olyan fejlesztés valósult meg, ami a csapadék hasznosítását/hasznosulását lehetővé teszi, valamint segíti a csapadékvíz helyben tartását.





