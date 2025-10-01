október 1., szerda

Fejlesztés

2 órája

Javult a csapadékvíz elvezetés Nagybajcson

Címkék#Széchenyi Terv Plusz#csapadékvíz#klímavédelem#Nagybajcs

Hetvenegymillióból fejlesztették a csapadékvíz elvezetést Nagybajcson.

A csapadékvíz elvezetést fejlesztették több mint 71 millió forintból Nagybajcson a Széchenyi Terv Plusz program keretében. A kivitelezés során kiemelt figyelmet kapott a klímavédelem és a helyi értékek védelme valamint az esélyegyenlőség biztosítása, hogy az egész területén biztosított legyen a polgárok egyenlő hozzáférése közszolgáltatások, ideértve a csapadékvíz-elvezetést és a belterületi vízrendezést.

A projekt során figyeltek az ár-, belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentésére, a felszíni vizek minőségének javítására, a további környezeti káresemények megelőzésére, illetve olyan fejlesztés valósult meg, ami a csapadék hasznosítását/hasznosulását lehetővé teszi, valamint segíti a csapadékvíz helyben tartását.



 

 

