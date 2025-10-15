október 15., szerda

Érdemes tesztelni

47 perce

Fájdalmas tünetekkel kínoz a covid új variánsa Győrben

Címkék#Dr Schmidt Péter#covid#gyerekorvos

Fájdalmas tünetekkel tört ránk a covid – dr. Schmidt Péter győri gyermek házi orvos számolt be a helyzetről. Sok kis betege küzd felsőlégúti megbetegedéssel és a covid új variánsával.

Pardavi Mariann

– Úgy tűnt, szeptember második felében picit megnyugodhatunk, mert csökkent a megbetegedések száma. Hiába érzékeltünk jelentős javulást, október elején újabb lendületet vettek a felsőlégúti megbetegedések – foglalta össze lapunk érdeklődésére dr. Schmidt Péter, a győri Radnóti úti rendelő gyermekorvosa, aki szerint a covid új variánsa is itt van velünk. 

schmidt péter, covid, felsőlégúti megbetegedés
Dr. Schmidt Péter győri gyermekorvos tapasztalatai szerint a covid új variánsa ütötte fel a fejét. 
Fotó: Csapó Balázs archív

A rendelőjében megforduló gyerekeknél október elején főként vírusos és bakteriális eredetű fertőzések jelentkeztek.

Hetven–hetvenöt százalékuknál igazoltuk a covid új variánsát. A koronavírus most jelentkező változata a felső légúti tünetek mellett erős, hordópántszerű fejfájást, fájdalmas ízületeket és nagy fokú gyengeséget okoz 

– sorolta a tüneteket dr. Schmidt Péter, aki maga is átesett a fertőzésen.

Covid-teszt nem kötelező, de hasznos 

Hozzátette, hogy bár az aktuális protokoll szerint nem kötelező a covid-teszt, ő jó szívvel ajánlja. Mint mondta, ha igazolt a vírus jelenléte, ágynyugalmat javasol.

A láz- és fájdalomcsillapítás, valamint a sok folyadék és pihenés elengedhetetlen. Továbbá a nagy fokú éjszakai izzadás miatt magas dózisú vitaminpótlást is javaslok.

 

