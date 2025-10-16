1 órája
Itt a covid ismét, a győri patikusok tesztelést javasolnak
Egyre több a beteg Győrben, a felsőlégúti betegségek döntik ágynak az embereket. Győri szakembert arról kérdeztünk, tapasztalják-e a covid járványt a patikákban.
Fájdalmas tünetekkel tört ránk a covid október elején. Dr. Schmidt Péter győri gyermek házi orvos számolt be a helyzetről, portálunk megkeresére elmondta, sok kis betege küzd felsőlégúti megbetegedéssel és a covid új variánsával. Ezzel kapcsolatban megkérdeztük dr. Pápai Zoltánt, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Győr-Moson-Sopron vármegyei szervezetének elnökét arról, tapasztalják-e a járványt a patikákban.
Már a múlt hónapban is érzékeltük, hogy egyre többen fordulnak a gyógyszerészekhez felső légúti panaszokkal, covidra jellemző tünetekkel
– összegezte kérdésünkre dr. Pápai Zoltán.
Fájdalmas tünetekkel kínoz a covid új variánsa Győrben
A Magyar Gyógyszerészi Kamara Győr-Moson-Sopron vármegyei szervezetének elnöke hozzátette, érezhetően több antibiotikumot vásároltak a betegek, és a vény nélkül kapható gyógyszerek is nagyobb arányban fogytak.
Különféle köhögéscsillapítókat, köptetőket, immunerősítőket, vitaminokat és orrspray-ket vásárolnak nagy számban a betegek, felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. Azt tapasztaljuk, hogy a covid-tesztekből is jóval több fogyott, mint az előző hónapban.
Ajánlott tesztelni covidra
A kamara elnökének tapasztalatait megerősítette dr. Petrovics Zsuzsanna, a téti Fagyöngy Gyógyszertár vezetője is.
A készletfogyás alapján úgy látjuk, jóval több a beteg, mint szeptemberben. Covid-tesztből is többet adtunk el, mint korábban. Érdemes tesztelni, és ha pozitív az eredmény, legyünk körültekintőek, kerüljük a közösséget. Kedvező áron vásárolhatunk tesztet, a legtöbb patikában már ezer forinttól elérhető
– mondta el portálunk kérdésére.