október 16., csütörtök

Gál névnap

10°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fájdalmasak a tünetek

1 órája

Itt a covid ismét, a győri patikusok tesztelést javasolnak

Címkék#panasz#COVID#teszt

Egyre több a beteg Győrben, a felsőlégúti betegségek döntik ágynak az embereket. Győri szakembert arról kérdeztünk, tapasztalják-e a covid járványt a patikákban.

Pardavi Mariann

Fájdalmas tünetekkel tört ránk a covid október elején. Dr. Schmidt Péter győri gyermek házi orvos számolt be a helyzetről, portálunk megkeresére elmondta, sok kis betege küzd felsőlégúti megbetegedéssel és a covid új variánsával. Ezzel kapcsolatban megkérdeztük dr. Pápai Zoltánt, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Győr-Moson-Sopron vármegyei szervezetének elnökét arról, tapasztalják-e a járványt a patikákban.

dr. Pápai Zoltán, covid, covid-teszt, járvány, felsőlégúti
dr. Pápai Zoltán úgy tapasztalja, az emberek több covid-tesztet vásároltak
Fotó: Csapo Balazs

Már a múlt hónapban is érzékeltük, hogy egyre többen fordulnak a gyógyszerészekhez felső légúti panaszokkal, covidra jellemző tünetekkel 

– összegezte kérdésünkre dr. Pápai Zoltán.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara Győr-Moson-Sopron vármegyei szervezetének elnöke hozzátette, érezhetően több antibiotikumot vásároltak a betegek, és a vény nélkül kapható gyógyszerek is nagyobb arányban fogytak.

Különféle köhögéscsillapítókat, köptetőket, immunerősítőket, vitaminokat és orrspray-ket vásárolnak nagy számban a betegek, felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. Azt tapasztaljuk, hogy a covid-tesztekből is jóval több fogyott, mint az előző hónapban.

Ajánlott tesztelni covidra

A kamara elnökének tapasztalatait megerősítette dr. Petrovics Zsuzsanna, a téti Fagyöngy Gyógyszertár vezetője is.

A készletfogyás alapján úgy látjuk, jóval több a beteg, mint szeptemberben. Covid-tesztből is többet adtunk el, mint korábban. Érdemes tesztelni, és ha pozitív az eredmény, legyünk körültekintőek, kerüljük a közösséget. Kedvező áron vásárolhatunk tesztet, a legtöbb patikában már ezer forinttól elérhető 

– mondta el portálunk kérdésére. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu