Itt a covid ismét, a győri patikusok tesztelést javasolnak

A Magyar Gyógyszerészi Kamara Győr-Moson-Sopron vármegyei szervezetének elnöke hozzátette, érezhetően több antibiotikumot vásároltak a betegek, és a vény nélkül kapható gyógyszerek is nagyobb arányban fogytak.

Különféle köhögéscsillapítókat, köptetőket, immunerősítőket, vitaminokat és orrspray-ket vásárolnak nagy számban a betegek, felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. Azt tapasztaljuk, hogy a covid-tesztekből is jóval több fogyott, mint az előző hónapban.

Ajánlott tesztelni covidra

A kamara elnökének tapasztalatait megerősítette dr. Petrovics Zsuzsanna, a téti Fagyöngy Gyógyszertár vezetője is.

A készletfogyás alapján úgy látjuk, jóval több a beteg, mint szeptemberben. Covid-tesztből is többet adtunk el, mint korábban. Érdemes tesztelni, és ha pozitív az eredmény, legyünk körültekintőek, kerüljük a közösséget. Kedvező áron vásárolhatunk tesztet, a legtöbb patikában már ezer forinttól elérhető

– mondta el portálunk kérdésére.