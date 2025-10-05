Civil nap Mosonmagyaróváron: az önkénteseket és mecénásokat ismerték el, mutatjuk a díjazottakat - fotók

A civil szövetség díjai

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség mecénás különdíját Patonai Gábor elnök a Honvéd Pharma kft. ügyvezető igazgatójának, dr. Győri Bence ügyvezető igazgatónak és az UNO Autó- és Motorosbolt, Kerékpár Szaküzlet tulajdonosának, Kulacs Zoltánnak adta át.

A Honvéd Pharma kft. a Nők a Városért Egyesület javasolta. Az indoklás szerint a Honvéd Pharma kft. önkéntes támogatásával – orvosi mérőeszközökkel, ajándék utalványokkal, gyógyászati szépségápoló csomagokkal és pénzbeli adományokkal – rendszeresen segítette és a mai napig segíti rendezvényeinket. Többek között az évente megrendezésre kerülő Maskarabáljaink, a tavaszi süteménysütő versenyek és az őszi Hídséták sikerességét és a lakosság körében való népszerűsítését segítik felajánlásaikkal és szponzori tevékenységükkel.

Az UNO Autó- és Motorosbolt, Kerékpár Szaküzletet a Mosonmagyaróvár Kertbarátok Köre Egyesület javasolta az elismerésre. Az indoklás szerint a Kertbarátok Körét a szaküzlet évek óta támogatja. A támogatásuk módja különféle termékek és vásárlási utalványok biztosítása, amelyet az UNO boltban lehet levásárolni. Az Egyesület rendezvényeire – farsangi bál, metszési bemutató, Termény- és virágkiállítás, adventi ünnepek – rendszeresen felkínálja támogatását, amely különféle kerékpár alkatrészekből, kerékpár tartozékokból tevődik össze. A farsangi bálhoz ajándék utalványokat biztosít.

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség 2005-ben alapította meg „Az év civil szervezete” díjat, melyet ebben az évben huszonegyedik alkalommal adnak át. A díjra civil szervezetek adhattak le jelölést, s ez alapján választották ki a díjazott közösséget. Idén „Az év civil szervezete” a Mosonmagyaróvári Veteránjármű Egyesület lett. A szervezet szeptember 6-án 14. alkalommal szervezte meg a Mosonmagyaróvári Veteránjármű Találkozót és Alkatrészbörzét a Wittmann parkban. A város egyik legnagyobb civil rendezvényéve nőtte ki magát az esemény, melyen az egész országból és a határon túlról többszáz veteránjármű vesz részt évről évre, s nagyon nagy a városi látogatottsága is. A díjat Billvachs Pál alapító tag vette át.